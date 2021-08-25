Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor
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Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor

Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor.

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor. "Garip Bülbül, Neşet Ertaş"ın yapımcılığını, "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nun yapımcısı Mustafa Uslu üstlenecek. Filmin yönetmen koltuğuna ise Ömer Faruk Sorak oturacak. Yapım, Prof. Erol Parlak'ın "Garip Bülbül, Neşet Ertaş" adlı iki ciltlik kitabından sinemaya uyarlanacak. Parlak kitabında yakın arkadaşı Neşet Ertaş ile yaptığı röportaj, görüşmelere yer verdi. Ayrıca abdal geleneğini de aktardı. Prof. Erol Parlak, filmin danışmanlığının yanı sıra Neşet Ertaş müziklerinin yapım ve süpervizörlüğünü de üstlenecek. Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen'in kaleme aldığı "Garip Bülbül, Neşet Ertaş"ın, orijinal müziklerini ise Yıldıray Gürgen hazırlayacak.

Bektaş Dolu, Neşet Ertaş'ın gençliğini canlandıracak.

İKİ OZAN CANLANDIRACAK

Filmde, büyük usta Neşet Ertaş'ı, abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandıracak. Bektaş Dolu, Ertaş'ın gençliğini, Ramazan Bağgül ise sanatçının yaş aldıktan sonra Almanya'dan Türkiye'ye kadar uzanan dönemini oynayacak. Bozdağın son sesi, bozlak ve türkülerin usta yorumcusu, sazıyla, insana verdiği değerle dünyaca tanınmış Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan, "Garip Bülbül, Neşet Ertaş"ın çekimleri yakında başlayacak.

'Bozkırın tezenesi'

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan Neşet Ertaş, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi. 1950'li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla özellikle Orta Anadolu türkülerini ve bozlakları kayıt altına aldı. 1960'lı yıllardan itibaren kendisinin yazdığı türküleri seslendirdi. Ertaş, 2012 yılında 74 yaşında hayatını kaybetti.

 Ramazan Bağgül, sanatçının olgunluk dönemine hayat verecek.

Kaynak: Hürriyet

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