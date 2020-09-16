Neşe Erberk kimdir? Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in mesleği nedir? Kariyerine mankenlikle başlayan Neşe Erberk, cast ajansı açmıştır. Bunun yanında anaokulu işletmeciliği de yapan Neşe Erberk kimdir? Neşe Erberk'in mesleği, yaşı hakkında merak edilenler.

Manken olarak başladığı kariyeri boyunca pek çok girişimde bulunan Neşe Erberk, adını Türkiye ve Avrupa'da adını duyuran bir isimdir.

NEŞE ERBERK KİMDİR?

Neşe Erberk, 14 Ekim 1964 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ortaokul ve liseyi Robert Kolej'inde bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne devam eden Erberk, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Eğitimini sürdürürken bir yandan da mankenlik yaptı. Üniversiteden mezun olduktan sonra, 1987 yılında kendi adını verdiği kast ve mankenlik ajansını kurdu.

1982 Bayan Vizon, 1983 Türkiye Güzeli, 1984 yılında ise Avrupa Güzeli seçilmiştir. (Badgastein - Avusturya).

Eşi Ayk Gürdikyan'la evlendikten sonra 11 Aralık 1999 yılında Alin, Selin ve Lara isimlerini verdikleri üçüz kızları doğdu. Kızlarının doğumu sonrası çocuklara yönelik bir eğitim merkezi açmak için bir adım atmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalarla klasik bir anaokulu açmak yerine çocukların yetenek ve ilgi alanlarının keşfedilip ortaya çıkarabileceği bir merkez olmasına karar verdi.

İlk olarak Eylül 2002 tarihinde, 1,5–6 yaş çocukları hedefleyen Türkiye'nin ilk Yetenek Geliştirme Programı ile anaokulunu kurdu.

Bugün Milli Eğitime bağlı olarak İstanbul'da 9, İstanbul dışında Çorlu, Tekirdağ, İzmit, Ankara Oran, Ankara Yapracık, Ankara İncek, Eskişehir, İzmir-Karşıyaka, İzmir-Bornova, Aydin , Denizli, Bursa, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Diyarbakır, Malatyave Elâzığ olmak üzere 28 şubeli anaokulu bulunmaktadır