Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi
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Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi

11.01.2021 08:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:13
Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi

ANTALYA'da camları kırık, kapısı kapanmayan evde tek başına yaşam mücadelesi veren Nergiz Bektaş (60), faturalarını ödeyemeyince elektriksiz ve susuz kaldı.

ANTALYA'da camları kırık, kapısı kapanmayan evde tek başına yaşam mücadelesi veren Nergiz Bektaş (60), faturalarını ödeyemeyince elektriksiz ve susuz kaldı. Eşinin ölümünün ardından 2 ayda bir 650 lira maaş alan Bektaş, 500 lira olan kirasını ödeyemediği için evden atılmaktan korkuyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Nergiz Bektaş'ın 2 çocuğunun babası olan Selahattin Bektaş, 7 yıl önce hayatını kaybetti. Eşini kaybeden ve maddi zorluk yaşamaya başlayan kadına, 2 ayda bir alacağı 650 lira maaş bağlandı. Çöplerden kağıt toplayarak yaşamını devam ettiren oğlu Ali Bektaş'ın da çocuklarını ve kendini zor geçindirdiğini söyleyen Bektaş, "Camları kırık, kapısı kapanmayan evde tek başıma yaşıyorum, geçen yıl evimin kirasını ödeyemedim. 12 ay boyunca faturalarımı da ödeyemedim. Suyum kesildi" dedi.

Zaman zaman komşularının yemek vererek destek olduğu Bektaş, havanın soğumasıyla birlikte camların kırık olduğu evde yaşamak daha da güçleşince çevreden yakacak malzeme toplamaya başladı. Kadının durumundan haberdar olan bir hayırsever ise ödenmeyen elektrik ve su faturalarını ödedi. Bektaş, kirasını ödeyebilmek için destek ve oğlu için iş istiyor.Elektriğinin 1 yıldır kesik olduğunu söyleyen Bektaş, "Kaymakamlıktan 2 ayda bir 650 lira dul aylığı alıyorum onun dışında bir gelirim yok. Evimin kirasını ve faturalarımı ödeyemiyorum. 1 senedir elektriğim kesikti. Bir kişi yardım etti faturalarımı ödedi. Çok memnun oldum. Komşularım bazen yardım ediyor, yemek veriyor onlarla yaşıyorum. Odun bulursam sobamı yakıyorum, bulamazsam yakamıyorum. 1 oğlum var çöplerden kağıt topluyor. Onun da 3 çocuğu var, kendine mi baksın, bana mı baksın. Oğlum ekmek, yemek getirirse yiyoruz getirmezse aç kalıyoruz" dedi.

Uzun zamandır kirasını ödeyemediğini söyleyen Bektaş, "Ev sahibi çıkaracak diye korkuyorum. O da haklı, bir şey diyemiyorum. Çamaşırlarımı elimde yıkıyorum, yemeklerimi sobanın üzerinde pişirmeye çalışıyorum. Aldığım maaşla kiramı mı ödeyeyim, karnımı mı doyurayım, faturalarımı mı ödeyeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum" diye konuştu.


Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi
Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi
Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi
Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi
Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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