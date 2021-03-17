Nereye Gidiyorsun, Aida? Filmi
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Nereye Gidiyorsun, Aida? Filmi

17.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:04
Nereye Gidiyorsun, Aida? Filmi

Nereye Gidiyorsun, Aida?

Aida, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaşayan genç bir kadındır. BM için çevirmenlik yapan Aida, Sırp ordusu iktidara geldiğinde siyasi müzakerelerin bir parçası olur. Aida, gittikçe daha korkutucu olan bilgileri tercüme etmek zorunda kalır.

Yönetmen: Jasmila Zbanic

Senaryo: Jasmila Zbanic

Oyuncular: Jasna Djuricic , Izudin Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic, Johan Heldenbergh, Raymond Thiry, Boris Isakovic, Emir Hadzihafizbegovic, Reinout Bussemaker, Teun Luijkx, Juda Goslinga, Jelena Kordic, Alban Ukaj, Ermin Bravo, Edita Malovcic, Micha Hulshof, Joes Brauers, Sol Vinken, Sanne den Hartogh, Job Raaijmakers, Irena Melcer, Rijad Gvozden, Sasa Orucevic , Jasenko Pasic, Merima Lepic, Kemal Rizvanovic, Emina Muftic

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Quo Vadis, Aida?

Yapımcı Firma: Coop99 Filmproduktion

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya...

Orijinal Dili: Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: Coop99 Filmproduktion

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Nereye Gidiyorsun, Aida? Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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