Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı

Survivor 2017'de mücadele eden Berna Keklikler'in yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. Şu sıralar modellik ve oyunculuk yapan Keklikler'in sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlar hayran bıraktı.

Göz6 evinde şampiyon olduktan sonra Survivor 2017'ye katılan ve burada gösterdiği performansla geniş kesim tarafından tanınan Berna Keklikler, yarışmanın ardından bambaşka birine dönüştü. Düzenli spor yapmaya başlayan Keklikler'in fit görüntüsü hayran bıraktı.

ESTETİK ELEŞTİRİLERİ DE ALDI

"Survivor tarihinin en güzel kadını" gibi yorumlar alan ünlü yarışmacıya estetiğin dozunu artırdığı yönünde yorumlar da geldi. Oyunculuk ve modellik yapan Berna Keklikler'in paylaşımı hayranlarından ise tam not aldı.

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul'da kardeşiyle yaşamakta. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany'iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor.