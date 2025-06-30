Nereden Çıktı Bu Velet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nereden Çıktı Bu Velet filmi ne zaman, nerede çekildi?

Nereden Çıktı Bu Velet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nereden Çıktı Bu Velet filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nereden Çıktı Bu Velet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Nereden Çıktı Bu Velet konusu, özeti ve Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Nereden Çıktı Bu Velet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Nereden Çıktı Bu Velet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nereden Çıktı Bu Velet filmini izleyecek olanların merak ettiği Nereden Çıktı Bu Velet konusu nedir, Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimler ve Nereden Çıktı Bu Velet özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEREDEN ÇIKTI BU VELET FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki saf ve iyi niyetli adamZeki ile Metinbir gün peşlerine takılan bir küçük çocuğu evlerine götürürler . Ama bekar oldukları için ev sahibinden çekinmektedirler ve çocuğu saklamak için çeşitli yollar denerler. Bir süre sonra çocuğun yüklü bir servetin sahibi olduğu ortaya çıkar.

NEREDEN ÇIKTI BU VELET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Hale Soygazi - Hale

Nisa Serezli - Naciye

Murad Koçyiğit - Osman

Melek Ayberk - Filiz

İlhan Hemşeri - Fethi

Diler Saraç - Fethi'nin Karısı

Şeref Çokşeker - Yetimhane Müdürü

Nubar Terziyan - Hulusi Bey

Ata Saka

Mehmet Yağmur

Tevfik Şen

Yusuf Çetin

Ali Demir

Muharrem Gürses - Köfteci Rıza

İhsan Gedik

Feridun Çölgeçen

Ahmet Kostarika

Fadıl Garan

NEREDEN ÇIKTI BU VELET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın eğlenceli komedi yapımlarından Bu Velet Nereden Geldi filmi İstanbul'un farklı semt ve semtlerinde çekildi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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