Nemrut Krater Gölü'nden Nemrut Dağı'na bisiklet turu düzenlenecek
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Nemrut Krater Gölü'nden Nemrut Dağı'na bisiklet turu düzenlenecek

Nemrut Krater Gölü'nden Nemrut Dağı'na bisiklet turu düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bitlis Nemrut Krater Gölünden Adıyaman Nemrut Dağı'na bisiklet turu düzenlenecek.

Bitlis Nemrut Krater Gölünden Adıyaman Nemrut Dağı'na bisiklet turu düzenlenecek.

Adıyaman Valiliği ve Bitlis Valiliği'nin himayesinde düzenlenecek olan ve 3 Temmuz'da startı verilecek bisiklet turunda 50 bisikletçi Bitlis Nemrut Gölü ile Adıyaman Nemrut Dağı arasında 410 kilometre pedal çevirecek. Düzenlenecek bisiklet turuna Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şanlıurfa valilikleri de destek verecek.

3 Temmuz'da başlayacak olan bisiklet turu öncesi Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Uzmanı İbrahim Erken, Adıyaman'a geldikten sonra organizasyonla ilgili Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret ederek bilgi verdi.

Bu organizasyonun Adıyaman ve bölge illerin tanıtımı açısından çok önemli bir işlevi yerine getireceğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Valiliğimiz ve Bitlis Valiliklerinin himayesinde düzenlenecek bisiklet turuna Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şanlıurfa Valilikleri ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Gölü Aktivistleri Derneği destek veriyor. 3 Temmuz'da bisiklet turunun startı Bitlis ilimizde verilecek. Tura katılacak 50 bisikletçimiz Bitlis Nemrut Gölü'nden Adıyaman Nemrut Dağı'na yaklaşık 410 kilometre pedal çevirecekler. Bisikletçilerimizin yolu açık olsun. Anlamlı ve güzel turun sağlıklı ve keyifle geçmesini diliyorum. Sporcularımız inşallah kazasız belasız bir şekilde Adıyaman'a varırlar. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Nemrut Krater Gölü'nden Nemrut Dağı'na bisiklet turu düzenlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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