Neler Oluyor Bize şarkı sözleri! İlhan Şeşen'in seslendirdiği Neler Oluyor Bize şarkısının sözleri kime ait?

Neler Oluyor Bize şarkı sözleri! İlhan Şeşen'in seslendirdiği Neler Oluyor Bize şarkısının sözleri kime ait?
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Usta sanatçı İlhan Şeşen tarafından seslendirilen "Neler Oluyor Bize" şarkısı dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Duygusal yapısıyla dikkat çeken parçanın sözleri ve kime ait olduğu sosyal medyada merak konusu haline geldi. Peki, Neler Oluyor Bize sözleri kime ait, ne zaman yayınlandı? İşte, İlhan Şeşen Neler Oluyor Bize şarkı sözleri ve merak edilenler…

Türk müziğinin sevilen isimlerinden İlhan Şeşen'in seslendirdiği "Neler Oluyor Bize" adlı şarkı, İlhan Şeşen'in vefat haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Etkileyici sözleri ve melodisiyle öne çıkan şarkının söz yazarı ve çıkış tarihi ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Neler Oluyor Bize"nin sözleri kime ait, bu duygu yüklü parça ne zaman müzikseverlerle buluştu? İşte, şarkıya dair tüm detaylar…

İLHAN ŞEŞEN NELER OLUYOR BİZE ŞARKISININ SÖZLERİ!

Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen'in seslendirdiği "Neler Oluyor Bize" adlı şarkı, yıllar geçse de etkisini koruyan nadir eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Hem sözleri hem de melodisiyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden bu şarkı, özellikle duygusal yapısıyla dinleyenleri derinden etkiliyor.

Neler Oluyor Bize şarkı sözleri! İlhan Şeşen'in seslendirdiği Neler Oluyor Bize şarkısının sözleri kime ait?İlhan Şeşen'in seslendirdiği Neler Oluyor Bize şarkısının sözleri

Söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait olan şarkı, yayınlandığı dönemde listelerde önemli başarılar elde etmiş ve sanatçının en sevilen parçaları arasında yerini almıştır. Özellikle sakin melodisi, yalın söz yapısı ve İlhan Şeşen'in içten vokaliyle bütünleşen şarkı, Türk pop-folk müziği repertuarında özel bir yere sahiptir.

İster sev ister sevme ama dön artık

Uyanır uyanmaz düşüncemdesin

Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve

Onlarla beraber penceremdesin

Ah be bir tanem nerelerdesin

Nazlı bebeğim ne alemdesin

Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm

Neler oluyor sana bana neler oluyor

Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm

Neler oluyor sana bana neler oluyor

Gittiğin günden beri yüzüm hiç gülmedi

Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin

Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil

Şimdi kim bilir kimlerlesin

Ah be bir tanem nerelerdesin

Nazlı bebeğim ne alemdesin

Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm

Neler oluyor sana bana neler oluyor

Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm

Neler oluyor sana bana neler oluyor

Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm

Neler oluyor sana bana neler oluyor

Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm

Neler oluyor sana bana neler oluyor

Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm

Neler oluyor sana bana neler oluyor

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