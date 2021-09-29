Okul ve Merhaba Hababam Sınıfı filmleriyle büyük çıkış yakalayan, Yabancı Damat dizisinde Nazlı karakteriyle büyük beğeni toplayan ve Özgür Çevik ile birlikte 3 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, Suçlu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Suçlu dizisine dahil olmasının ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok "Nehir Erdoğan kimdir? Suçlu dizisi Nehir Erdoğan kaç yaşında, aslen nerelidir? Nehir Erdoğan yaşı kaç? " sorularını aratmakta. Başarılı oyuncu Nehir Erdoğan ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde.

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Nehir Erdoğan 16 Haziran 1980 yılında İzmir doğmuştur..

Selma Yiğitalp Lisesi Ağırlıklı Yabancı Dil Bölümü'nde süren öğrenim hayatı sırasında tiyatro sahnesi ile tanıştı.

1998-2002 yılları arasında İstanbul/Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı Lise yıllarında başlayan oyunculuk heyecanı üniversitede de peşini bırakmadı.

2001-2003 yılları arasında, TRT 1'de canlı yayınlanan Telepazar adlı programda, kültür, sanat, müzik ve spor haberler i sundu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2002-2003 yılında TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim dizisinde 47 bölüm Pelin karakterini canlandırdı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ardından 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Estağfurullah Yokuşu adlı dizide Gümüş karakteriyle karşısına çıktığı izleyiciden tam not aldı.

2004 yılında sinema perdesiyle tanışan Nehir Erdoğan, Sinan Çetin'in yapımcılığını, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini üstlendiği Okul filminde başrol karakteri Güldem, ve aynı yıl Kartal Tibet'in Merhaba Hababam Sınıfı filminde, büyük çoğunluğunu erkek olarak oynadığı Kız İsmail karakterini üstlendi.

Okul ve Merhaba Hababam Sınıfı film çekimiyle eş zamanlı olarak 2003 yılında NTV'de yayınlanmaya başlayan Life Style Cinema programının sunuculuğuna da devam etti.

2004 yılı Mart ayında Show Tv'de yayınlanan Pop Star adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Los Angeles'da da boş durmadı; bir yandan İngilizcesini geliştirirken, diğer yandan da, Eric Morris Oyunculuk Sınıfı'na devam etti.

2004-2007 yılları arasında, Kanal D'de yayınlanan. 3 sezon - 106 bölüm devam eden; yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği Yabancı Damat dizisinde, Nazlı karakteriyle, Gaziantepli bir ailenin kızını canlandırdı. Dizi, Türkiye'de kırdığı reyting rekorlarından sonra, aynı başarıyı, Yunanistan'ın Mega Tv'deki gösteriminde de yakaladı.

2007 Haziran-Temmuz aylarında Amerika'da, Los Angeles şehrinde yönetmenliğini Aclan Büyüktürkoğlu'nun üstlendiği Meleğin Sırları - Broken Angel filminin çekimlerini tamamladı. Filmde başrol olan Ebru adlı bir Türk kızını canlandırdı.

2007-2008 sezonunda Star Tv'de yayınlanan, yönetmenliğini Cankat Ergin'in yaptığı, yine bir Türker İnanoğlu yapımı olan Tatlı bela Fadime adlı dizide Fadime rolünü üstlenmiştir.

2007 Aralık ayında seyirci karşısına çıkan ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Taammüden Cinayet adlı kısa filmden Asılacak Kadın karakteriyle başrolü üstlendi.

Nehir Erdoğan, Atv' de yayınlanan "Aşk Bir Hayal" dizisinde de rol almıştır.

Ahmet Sesigürgil ile 2014' de evlenmiş 2017 yılında boşanmıştır.

2021 yılında Star TV'de başlaması beklenen Suçlu dizisi kadrosuna dahil olmuştur.

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