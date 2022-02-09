İnsanlar yaşadığı duyguyu karşısındakine çeşitli şekillerde yansıtmaktadır. Bazen direk yüzüne bazen de sosyal medyadan yaşadığı duyguyu yansıtmaktadır. Nefret de insanın yaşadığı duygulardan biridir. Biz de bu haberimizde internette en çok aranan - Nefret sözleri, nefretle ilgili sözler, sevgiliye nefret sözleri nelerdir?- gibi sorulara cevaplar hazırladık. İşte, detaylar.

NEFRET SÖZLERİ

-Yüreğinin kalleşliği yansıdı mı o hayran olduğum gülüşüne.

-Gülüşlerimi çalanlar, her daim ağlamaya mahkum kalsınlar.

-Ben yaşadıkça bir gün olsun yüzün gülmesin…

-Sana yapacaklarımı şeytana anlattım yapma günahtır dedi.

-Bir yudum aşk için halime bak şimdi sadece sensizim yar. Sen geceyi bana bela ettin. Ben sana olan her şeye lanet ettim.

-Bir insandan nefret ediyorsan eğer içindeki duyguların hepsi ölmemiş demektir.

-Eskiden nefesimdin şimdi ise sadece nefretimsin.

-Gözlerine her bakışım da ihanetin aynası gibi hep o iğrenç yüzünü gösterir oldu. Baka kalır oldum uçup giden zamanın ardındaki toz yığını olan kalbine.

-Güzelim kalbinde yer yoksa bana merak etme ben ayakta da giderim.

-Ya aşık olursun ya da nefret edersin. Ben sende ikisini de başardım.

-Bıraktığım gibi kalsaydın, bıraktığın gibi severdim…

-Tatlı bir rüyanın içinde nefreti tanıdığım, tattığım ve yaşadığım bir yalansın!

-Gidenin arkasından nokta bırak ki gelen büyük harfle başlasın.

-İçimdeki sana olan nefreti ifade edecek bir sözcük bulmamın imkanı yok. Ben söylemesem de sen anla.

-Bir daha mı? Çıkmaz sokağım olsan, tünel kazarım!

-Kap kara olan kalbini pis bedeninle bir gece çöp yığınlarının içine gömü ver kayıplara karış ki olman gereken yerde hak ettiğin yerde rahat et!!!

-Yazık oldu bütün emeklerime değer miydi senin gibi kalpsize.

-Vay efendim, çiçeğin yerini değiştirince küsüyormuş… Bizim hayatımızı kayırdılar sesimizi çıkarmadık.

SEVGİLİYE NEFRET SÖZLERİ

-Verdiği umudu geri alan aldığı ahı güle güle kullansın…

-Kırmızı güllerin hiç dökülmeyeceğini mi zannettin ? Günü gelenin hayatı dökülür.!

-Seninle özgürlüğü değil hep mahkumları oynamışız, biz sadece kendimizi kandırmışız.

-Sen beni sırtımdan vurdun bir an olsun acımadan. Ben ise seni o çok istediğin hayallerinden vurmak için hazırlanıyorum.

-Hayat bazen sevdiğimiz insandan nefret etmek kadar saçma.

-Kimseye olduğundan fazla güvenme beyaz gülün bile gölgesi siyahtır!

-İnsanlar yalan söylemek zorunda kaldıkları kimselerden nefret ederler.

-Gözyaşlarımın hesabını nasıl vereceksin sen onu düşün.

-Nefrete sevgiden daha çok güveniyorum çünkü nefretin sahtesi olmaz!

-Sen sadece bende alışkanlık olmuşsun, seni unutmak kolay olacaktır.

-Göz göre göre gönül rahatlığı ile aldatmak hangi şeref kanununa sığar be adam?

-Bir anda hiç olmayı nasıl başarabiliyorsunuz anlamış değilim.

-Gül güle bakar ağlar gül bülbüle bakar yanar bende sana baktıkça haline acıyorum.

-Ve bir gün, iyi insan olmaktan da nefret edersin.

-Neden mi kaybettik, her seviyorum diyeni adam zannettik…

-Kimine duadır kimine beddua. Kime ne yaşattıysan sen de onu yaşa…

-Ne zaman aklıma gelsen derin bir of çekerim ve bir rüzgardın gelip geçtin derim iki gözyaşımla…

-Aşkı da doruklarında yaşadım nefreti de. Şimdi ise içimde herkese karşı yalnızca nefret duygusu besleyebiliyorum. Bunun tek sorumlusu da sensin.

-Seninle birlikte olmayı bırak yan yana iki harf bile olamayız…

-Dün vardı bugün yok oldu arkamdan vurup düşmanım oldu tebrik ederim güzel roldü.

-Kimseye kızmıyorum, nefret de etmiyorum. Bunlar geçici duygular ama iliklerime kadar kırılıyorum kolaysa bunu onarın.

-Eğer ben vazgeçtiysem, kimin kazandığı umrumda bile değil.

-Sev ya da sevme, git ya da gitme seni sildim ya aklımdan. Baksan siliksin bakmazsan eziksin.

Haberler.com - Gündem