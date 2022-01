Need for Speed Payback, Las Vegas'ı temel alan kurgusal Fortune Valley kentinde ve çevresinde geçmektedir. Oyun, "aksiyon sürüşüne" odaklanmıştır ve sekanslar gibi aksiyon filmi çekmek için birlikte çalışan üç oynanabilir karaktere sahiptir. Peki Need for Speed Payback sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

Need for Speed Payback Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 or later

İşlemci: Intel i3 6300 @ 3.8GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz with 4 hardware threads

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 750 Ti or AMD Radeon™ HD 7850 or equivalent DX11 compatible GPU with 2GB of memory

Need for Speed Payback Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 or later

İşlemci: Intel i5 4690K @ 3.5GHz or AMD FX 8350 @ 4.0GHz with 4 hardware threads

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 480 4GB, NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB or equivalent DX11 compatible GPU with 4GB of memory

Need for Speed Payback kaç GB?

Need for Speed Payback'i oynayabilmeniz için 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet