Need for Speed Payback sistem gereksinimleri
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ghost Games'in geliştiriciliğini, Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı Need for Speed serisinin 2015 yılında piyasaya sürdüğü Need For Speed Payback'in sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Need for Speed Payback sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Payback kaç GB? Detaylar haberimizde…
Need for Speed Payback, Las Vegas'ı temel alan kurgusal Fortune Valley kentinde ve çevresinde geçmektedir. Oyun, "aksiyon sürüşüne" odaklanmıştır ve sekanslar gibi aksiyon filmi çekmek için birlikte çalışan üç oynanabilir karaktere sahiptir. Peki Need for Speed Payback sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…
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- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 or later
- İşlemci: Intel i3 6300 @ 3.8GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz with 4 hardware threads
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 750 Ti or AMD Radeon™ HD 7850 or equivalent DX11 compatible GPU with 2GB of memory
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 or later
- İşlemci: Intel i5 4690K @ 3.5GHz or AMD FX 8350 @ 4.0GHz with 4 hardware threads
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 480 4GB, NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB or equivalent DX11 compatible GPU with 4GB of memory
Need for Speed Payback'i oynayabilmeniz için 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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