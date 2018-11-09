Eşini Darp Ettiği Söylenen Neco, İddialara Ateş Püskürdü: Allah Bu Haberleri Çıkaranların Cezasını Versin!

Kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erge'ye şiddet uyguladığı ve '3 ay uzaklaştırma' cezası aldığı iddiasıyla gündeme gelen Neco, "Allah bu haberleri çıkaranların cezasını versin" sözleriyle, şiddet iddiasını yalanladı.

SON İKİ YILDIR EVLİLİKTE SORUNLAR VAR

'Neco' adıyla bilinen sanatçı Nejat Özyılmazel, 2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük İdil Erge ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten bir kız bir erkek iki çocuk sahibi olan çift arasında son iki yıldır sorunlar yaşanmaya ve darp iddiaları gündeme gelmeye başladı.

İdil Erge ve Neco (Nejat Özyılmazel)

GEÇEN YIL DA DARP İDDİALARI ÇIKMIŞTI

İddiaya göre; Neco, geçen yıl eşine şiddet uyguladı. İdil Erge, darp raporu alarak Neco'dan şikâyetçi oldu. Ardından da şikâyetinden vazgeçti. Ancak devam eden dava sonucu Neco'ya 'bir ay evden uzaklaştırma' ve 'kasten yaralama' suçundan para cezası verildi. Neco'nun, bu olaydan sonra da eşine psikolojik şiddet uygulamaya devam ettiği iddia edildi.

İdil Erge - Neco - Oğulları Ali Nejat - Kızları Leyla

"8 EKİM'DE BOŞANMA DAVASI AÇTIM"

Darp iddiaları tekrardan savcılığa intikal edince Neco'ya 'üç ay daha evden uzaklaştırma' cezası verildi. Suçlamaları reddeden Neco, "Darp olayı yok. 8 Ekim'de boşanma davası açtım. O günden beri de ayrı bir evde oturuyorum" dedi.

"BU DEDİKODULARI ÇIKARTANIN ALLAH CEZASINI VERSİN"

Darp iddiaları ile ilgili açıklamada bulunan 70 yaşındaki Neco, "Bu dedikoduları çıkartanın Allah cezasını versin. Evlenmek, boşanmak bunlar benim özel hayatım. Ben eşimden ayrılıyorum, evden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

'DARP RAPORU' İDDİASI

Neco'nun eşi İdil Erge'nin hastaneden alınmış darp raporunun olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre İdil Erge elinden, göğsünden ve dizinden yaralanıp hastanelik olmuş.