Necmettin Nursaçan hasta mı? Necmettin Nursaçan kimdir, kaç yaşında?

Necmettin Nursaçan koronavirüs mü oldu? Dinayet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'a yapılan koronavirüs testinin pozitif olması sonucunda Necmettin Nursaçan hasta mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Necmettin Nursaçan hasta mı? sorusu merak edilen konuların arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan kimdir, kaç yaşında?

NECMETTİN NURSAÇAN HASTA MI?

Dinayet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan yapılan Covid-19 testinin pozitif olması sonucunda Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Covid-19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan'a şehir hastanesinde tedavi uygulanırken, Covid-19 testinin pozitif çıkması sevenlerini üzdü.

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, corona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Necmettin Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR?

1942 yılında Hacılar/Kayseri'de doğmuş olan Necmettin Nursaçan ömrünü din hizmetlerine adamış ender kişilerden biridir. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde mezun olmasının ardından Kayseri Müftülüğü'ne atandı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 2007 yılında emekli oldu.Necmettin Nursaçan evli ve beş çocuk sahibidir. Necmettin Nursaçan hocanın birçok makale ve tercüme eserleri yayınladı.

50 yılı aşkın bir süredir din hizmetlerinde bulunan Nursaçan fahri vaiz, imam hatip, Kuran kursu müdürü, merkez vaizi, il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmak üzere din hizmetinin her kademesinde görev almıştır. Farklı görevler yapmış olmasına rağmen Nursaçan vaaz ve irşat hizmetleri ile tanınmış, son devrin en önemli hatiplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Başarılı bir de müftülük dönemi geçiren Nursaçan bu dönemde sadece din hizmetleri ile yetinmemiş, sosyal ve kültürel etkinlikler dâhil her türlü aktivitenin içerisinde de yer almıştır.