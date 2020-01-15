Necmettin Erbakan Üniversitesi dikey büyüyecek

15.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:48

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, amaçlarının üniversitelerini yatay değil dikey olarak büyütmek olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitenin sosyal tesislerindeki Lezzan restoranda, göreve geldiği bir yılı değerlendirdiği basın toplantısında, üniversiteyi Türkiye'de sayılı, dünyada adından söz edilen üniversitelerden biri haline getirmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Zorlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni yatay değil dikey büyütmek. Dikey büyümeden kasıtımız kurumsallaşarak, diplomasının kalitesini artırarak, başarılı akademisyen ve öğrencilerin tercihi olabilecek nitelikli bir eğitim kurumu haline gelebilmektir. İhtiyaç duyduğumuz bir iki takviyenin dışında daha fazla fakülte açma niyetimiz yok. Öğrenci sayısı olarak da 40 binler ideal bir seviye. Kütüphane sayısı, öğrenci başına düşen kitap ortalaması laboratuvarların kapasitesi ve işlevi öğretim üyesi sayısı, kültür spor tesisilerindeki imkanlar, ülke ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sunacak nitelikli projeler geliştiren bir üniversite olmak bizim için daha elzem."

Üniversite vakfı kurulacak

Yakın zaman içerisinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Vakfı'nı kuracaklarını kaydeden Rektör Zorlu, Vakfın burs kaynağını kullanarak bu yolla hem nitelikli uluslararası öğrencileri hem de ülkedeki başarılı öğrencileri üniversite bünyesine katmayı hedeflediklerini söyledi.

Üniversite kampüsü içinde sigara içmek yasaklanacak

"Kendim tam bir sigara karşıtıyım" diyen Rektör Zorlu, emniyet ve sağlık kurumlarının eşiliğinde bağımlılık konusunda üniversitede farkındalık eğitimleri düzenlediklerini, henüz tam bir takvim belirlenmese de kampüs sınırları içinde açık alanlar dahil her yerde sigara içmenin yakın bir gelecekte tamamen yasaklanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA