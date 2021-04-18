Necdet Üruğ kimdir? 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hastalığı neydi, neden vefat etti? Hayatı ve biyografisi!

Son dakika: 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti. Peki Necdet Üruğ kimdir, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Necdet Üruğ'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, 100 yaşında hayatını kaybetti. Geçen ay koronavirüse yakalandığı açıklanan Üruğ, bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi görüyordu.

NECDET ÜRUĞ KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 19'uncu Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Mustafa Necdet Üruğ, 1921 yılında İstanbul'da doğdu. 1941 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1942 yılında Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1948 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yaptı. 1950 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 5'inci Kolordu Karargâh Subaylığı, 28'inci Tümen 28'inci Topçu Alayında Batarya Komutanlığı, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, 9'uncu Tümende Tabur Komutanlığı, 6'ncı Zırhlı Tugay Kurmay Başkanlığı, Kıbrıs Silahlı Kuvvetler Teşkilat Eğitim Şube Müdürlüğü, Kıbrıs Ordusu Eğitim Grup Başkanlığı ve Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri Türk Alay Komutanlığı ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Dairesi Özel Plan Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1966 yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Üruğ, tuğgeneral rütbesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Daire Başkanlığı yaptı. 1969 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı, Belçika/Mons'ta Millî Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1973 yılında Korgeneralliğe terfi etti.

Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı ve 15'inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1977 yılında Orgeneralliğe yükseldi. Orgeneral rütbesi ile Yüksek Askerî Şûra Üyeliği, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı yaptıktan sonra, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesinde olmak üzere, 27 Ağustos 1981 – 15 Kasım 1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 – 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevlerini, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü. 6 Aralık 1983 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.

NECDET ÜRUĞ HASTALIĞI NEYDİ?

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üruğ'un ölüm haberini Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu.