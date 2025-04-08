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Necati Şaşmaz boykotu destekliyor mu? Kurtlar Vadisi boykot mu?

Necati Şaşmaz boykotu destekliyor mu? Kurtlar Vadisi boykot mu?
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Türk televizyon tarihine ismini altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü Necati Şaşmaz, uzun bir aradan sonra sosyal medya sayfasından yeni bir paylaşım yaparak sessizliğini bozdu. Necati Şaşmaz boykotu destekliyor mu? Kurtlar Vadisi boykot mu?

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Şaşmaz iki sene sonra Instagram sayfasından bir paylaşım yaparak suskunluğunu CHP'nin boykot listesinde yer alan mekânda bozdu. Necati Şaşmaz boykotu destekliyor mu? Kurtlar Vadisi boykot mu?

NECATİ ŞAŞMAZ BOYKOTU DESTEKLİYOR MU?

Necati Şaşmaz, kalabalık arkadaş grubuyla CHP lideri Özgür Özel'in boykot listesinde yer verdiği Nusret isimli mekanda boy gösterdi. Şaşmaz'ın paylaştığı kare kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı. Necati Şaşmaz'ın takipçileri, "Seni çok özledik usta", "Ekranlara ne zaman dönüyorsun", "Polot Alemdar boykot dinlemedi" gibi yorumlarda bulundu.

Necati Şaşmaz boykotu destekliyor mu? Kurtlar Vadisi boykot mu?

CHP LİDERİ BOYKOT ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel Meltepe'deki mitingde Nusret'i de boykot listesine aldıklarını söylemişti.

VEFA ÖRNEĞİ GÖSTERMİŞTİ

Necati Şaşmaz son olarak Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın cenazesinde kameralara yansımıştı. Şaşmaz şunları söylemişti: 397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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