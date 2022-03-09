Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz bestekarlığa atıldı, şarkısını Muazzez Ersoy okuyacak - Haberler

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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz bestekarlığa atıldı, şarkısını Muazzez Ersoy okuyacak

Snob Magazin - Magazin
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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz bestekarlığa atıldı, şarkısını Muazzez Ersoy okuyacak

Türkiye'de bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz, bestekârlığa soyundu. Etiler'de Muazzez Ersoy ile görüntülenen Şaşmaz, şarkısını usta oyuncunun okumasını planladıklarını belirtti.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın hayatı, hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Şaşmaz en son, sanatçı Muazzez Ersoy ile Etiler'deki bir dönerci çıkışında objektiflere yansıdı. Çıkışta Muazzez Ersoy, "Necati Şaşmaz'ın yemek daveti üzerine buluştuk" dedi.

"MUAZZEZ ERSOY'UN OKUMASINI İSTERİM"

Şaşmaz, muhabirlerin "Son dönemde neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Müzikle ilgileniyorum. 1-2 şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim" diyerek hayranlarını şaşırttı.

YENİ PROJELER YOLDA

Oyunculuk kariyerine ilişkin konuşan Necati Şaşmaz, "Okuduğum senaryolar var" demekle yetindi.


Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz bestekarlığa atıldı, şarkısını Muazzez Ersoy okuyacak

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz bestekarlığa atıldı, şarkısını Muazzez Ersoy okuyacak

Snob Magazin / Magazin

Amerika Birleşik Devletleri, Muazzez Ersoy, Necati Şaşmaz, Magazin, Haberler

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