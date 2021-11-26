Necati'nin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'e (20) çarpıp, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Mehmet Ali Şahin (24), delillerin toplanması ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Kaza, 11 Ağustos gecesi Biga ilçesinde meydana geldi. Mehmet Ali Şahin yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, Necati Kaan Şahin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Necati Kaan Şahin'in, hayali olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirtildi. Evinin önünde bekçiler tarafından yakalanan Mehmet Ali Şahin gözaltına alındı. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Şahin, tutuklandı.

Sanık tarafının 2'nci duruşmada itiraz ettiği kaza yerinde yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu da mahkemeye görüş bildirdi. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Raporu'nda, Mehmet Ali Şahin'in 'asli kusurlu' olduğu belirtildi. Sanığın avukatının rapora itiraz edip yeni rapor alınması talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Şahin'i, delillerin toplanması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.