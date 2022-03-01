Necat Nasıroğlu Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

BATMAN (Bültenler) - 28 Şubat 2022 tarihinde Batı Raman Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Valisi Hulusi Şahin ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Yıldırım, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Kürklü, Vergi Mahkemesi Başkanı Ekrem Selvi,Batman üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve eşi, FERNAS Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Nasıroğlu ve eşi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, Merhum Necat Nasıroğlu'nun ailesi, STK temsilcileri, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ödül töreni Necat Nasıroğlu'nun anısına hazırlanan belgesel ile başladı. Belgeselin izlenmesinin ardından Batman üniversitesi akademisyenleri ve sanayi sektörünün alanında uzman temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirmesi yapılan 49 proje arasından başarılı bulunan üç projenin sunumları gerçekleştirildi. "brAın:Beyin İltihabının (Ensefalit) MRG ve EEG İle Tespitinde Yapay Zekâ Temelli Tanı Sistemi", "Yapay Zekâ Destekli Akıllı Uygulama İle Bitkisel Tarım Ürünlerinde Hastalık Tespiti" ve "Giyilebilir Sensörlerle ve Yapay Zekâ İle Kalp Krizinin Önsel ve Anlık Tespiti" projesi hakkında katılımcılara sunumlarını gerçekleştiren proje sahiplerine salondaki jüri tarafından puanlar verildi.

Rektör Demir: "Bu Organizasyona Ev Sahipliği Yapmaktan Gurur Duyuyoruz"

Proje sunumlarının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Batman üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir,böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti. Bu organizasyonlarla öğrencileri yarının teknolojisine hazırladıklarını anlatan Rektör Demir, Necat Nasıroğlu'nun bir müteşebbis yaratmak adına yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Nasıroğlu ailesine teşekkürlerini iletti. Proje fikrinin konuşulması ile final arasında geçen sürenin 48 gün olduğunu ifade eden Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: "Kısa sürede böylesine önemli bir projenin değerlendirmesini yapmak oldukça güç bir işti. Bu nedenle bu organizasyona emek veren herkese sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bu projelerin devamını getirmek ve çok daha iyilerini yapmak üzere çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana Batman Üniversitesi olarak önemli çalışmalara imza attık. Enerji alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak hem bölgesel kalkınmaya destek veriyoruz hem de yaptığımız akademik ve bilimsel çalışmalarla öğrencilerimize katma değer kazandırıyoruz. Amacımız hep birlikte en iyiye ve en mükemmele ulaşmak. Gençlerimizi geleceğe hazırlarken onların alanlarında uzman bireyler olmaları için tüm bilgiyi vererek ihtiyaç duydukları tüm imkânları sağlamaya çalışıyoruz."

Prof. Dr. Veysi İşler: "Öğrencileri Bilişim Çağına Hazırlıyoruz"

Prof. Dr. İdris Demir'in ardından bir konuşma yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, Batman Üniversitesinde böylesine önemli bir organizasyona katılmaktan ve öğrencileri bilişim çağına hazırlamak adına onlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Batman Üniversitesi öğrencileri ile ikinci kez bir araya gelme imkânı bulduğunu anlatan İşler, oyun sektörünün geleceğin mesleği olduğunu ifade ederek bu konuda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ferhat Nasıroğlu: "Batman'ı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Merkezi Haline Getirmek İstiyoruz"

Ödül töreninde bir konuşma da FERNAS Yönetim Kurulu adına Ferhat Nasıroğlu yaptı. Merhum Necat Nasıroğlu'nun müteşebbis yaratma isteğinin Türkiye'de hatta dünyada sayılı firmaların hayata geçmesini sağladığını söyledi. Batman Üniversitesi ile birlikte temel amaçlarının; hedefleri bir alana yöneltmek, değerli insanları sürece dâhil etmek ve bunu halkımızın faydasına dönüştürmek olduğunu kaydeden Nasıroğlu, Batman'ı bilim, sanayi, teknoloji merkezi haline getirmek ve gençlerin önünü açmak istediklerinin altını çizdi. Konuşmasında Necat Nasıroğlu Külliyesi hakkında da bilgiler veren Ferhat Nasıroğlu, külliyenin faaliyet alanlarına ilişkin bilgiler açıklamalarda bulundu.

Vali Hulusi Şahin: "Necat Nasıroğlu Eserlerinde Yaşamaktadır"

Ferhat Nasıroğlu'nun ardından bir konuşma yapan Vali Hulusi Şahin, dijital alanda yapılan çalışmalara heyecanla yaklaştıklarını söyledi. Merhum Nasıroğlu'nun hayalleri ve hedefleri ile aramızda yaşadığını belirten Vali Şahin, daha büyük çalışmalara imza atacaklarına inançlarının tam olduğunu kaydetti. Projelerin hayata geçmesi adına üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösterecek olan Teknokent'in de önemli bir gelişme niteliğinde olduğunun altını çizen Vali Şahin, Necat Nasıroğlu'nun eserlerinde yaşadığını belirtti. Vali Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: "Necat Nasıroğlu'nun organize sanayideki büyük mücadelesi ve geleceğe yönelik vizyonu gerçekten her türlü takdirin üzerindedir. Bugün 200'e varan fabrikaları ve on binin üzerindeki istihdamı ve yüzde yüz doluluk oranıyla organize sanayi Batman'ın motor güçlerindendir. Bu da rahmetli Necat Nasıroğlu'nun eserlerinden biridir. Bu proje yarışmaları da aslında yeni bir yapının lansmanıdır. Dijital dünyada iyi fikirleri olan gençlerimizin destekleneceği melek yatırım sistemi de bu vesileyle Nasıroğlu Vakfımızın başkanlığında başlıyor. Bizim bu fikirleri destekleyerek inovasyona ve ticari metaya dönüştürmemiz lazım."

Şimşek: "Risk Sermayesi Başarıyı Destekler"

Törende son olarak bir konuşma yapan Eski Bakan Mehmet Şimsek, yıllar önce organize sanayi bölgesinde toplantılar yapıp istihdamı nasıl artıracakları yönünde çalışmalar yürütürken bugün Batman'ı katma değer zincirinde, bilgi ve teknolojinin yoğun olduğu alanlara daha iyi nasıl taşırız konusunda Necat Nasıroğlu Proje Yarışmalarının çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Çağı yakalamakta ve Batman'ı küresel rekabet gücü boyutuyla ileri taşımakta Necat Nasıroğlu'nun katkılarıyla başarıya ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu, küçük adımlarla büyük başarıların geleceğinin de altını çizen Bakan Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugün burada Türkiye'nin birçok yerinde eksik olan bir boyut gündeme geldi. Bu fikirleri destekleyecek kaynak ve girişimciler olmalıdır. Risk sermayesinin kurulma fikrini ben çok değerli buluyorum çünkü bu başarıyı çok iyi destekler. Eğer Batman küresel olarak teknoloji ve inovasyon alanında önemli merkezlerden biri olacaksa bu fikirlerin desteklenmesi gerekiyor."

Şimşek: "Batman Üniversitesinin İhtiyaç Duyduğu Lideri Bulduğunu Görebiliyorum"

Üniversite-sanayi iş birliğini de önemsediklerini anlatan Bakan Şimşek, Batman Üniversitesinde belirgin bir değişim ve uzmanlaşma olduğunu belirtti. Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti: "Üniversitedeki Ar-Ge çalışmaları sanayi sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olduğunda, onların desteğini alabildiğinde veya başlangıç düzeyinde şirketler kurularak ticarileştirilebildiğinde Batman Üniversitesi başarılı bir yolda ilerliyor demektir. Batman Üniversitesi öğrencisinin daha mezun olmadan üniversite-şehir bütünleşmesi sayesinde gerçek bir hayat deneyimi yaşaması gerekir. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in bir yıl gibi kısa bir sürede önemli bir yol kat ettiği çok net belli oluyor. Batman Üniversitesinin ilerleme ve gelişme adına ihtiyaç duyduğu lideri bulduğunu görebiliyorum."

Törende konuşmaların ardından projelerin ödüllerinin takdimine geçildi. Birinci olan "brAın: Beyin İltihabının (Ensefalit) MRG ve EEG ile tespitinde Yapay Zekâ Temelli Tanı Sistemi" isimli projeye 50 bin TL para ödülü Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından verildi. İkinci olan "Giyilebilir Sensörlerle ve Yapay Zekâ İle Kalp Krizinin Önsel ve Anlık Tespiti" isimli projeye 25 bin TL para ödülü Vali Hulusi Şahin tarafından ve üçüncü olan Yapay Zekâ Destekli Akıllı Uygulama ile Bitkisel Tarım Ürünlerinde Hastalık Tespiti" isimli projeye 10 bin TL değerindeki para ödülü ise Ferhat Nasıroğlu tarafından verildi.

Necat Nasıroğlu Proje Yarışmaları Ödül Töreni, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Hulusi Şahin, Ferhat Nasıroğlu ve Prof. Dr. Veysi İşler'e hediye takdiminin ardından sona erdi.

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