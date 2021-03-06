Nebahat Çehre: Benim kürküm büyükbaş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nebahat Çehre: Benim kürküm büyükbaş

06.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:57
Nebahat Çehre: Benim kürküm büyükbaş

Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Doktora geldiğini söyleyen Nebahat Çehre, 'Randevum vardı ama erken gelmişim. Zaman geçirmek için dolaşıyorum. Evde kapalı kalmaktan stres yapıyorum. Onun için kontrole geldim" dedi. Muhabirlerin "Üzerinizdeki kürk gerçek mi?" sorusuna "Kısmen kürk" diye cevap verdi.

HAYVANLARIN KESİLMESİNİ İSTEMEM

Çehre " Eti için kesilmiş büyükbaş hayvanın derisinden yapılan bir kürk bu. Ben sırf kürkü için kesilen hayvandan elde edilen ceket ya da mantoyu asla giymem. Kürk almak yerine ihtiyacı olanlara yardım dağıtırım. Hayatta adak dışında hiçbir hayvanın kesilmesini istemem" dedi.

KENDİ TERCİHİ

Nebahat Çehre, Bülent Ersoy'un kürk tutkusu için de "Bu da onun kendi tercihi. Çok fazla sıkıştırmak doğru değil" açıklamasını yaptı"

Öte yandan Bülent Ersoy, 4 yıldır kürk almadığını iddia etmişti

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Serdar Ortaç Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nebahat Çehre: Benim kürküm büyükbaş - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 13:59:42. #1.14#
title