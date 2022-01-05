"Ne Olsam Büyüyünce" isimli etkinlikle Malatya'daki okulları ziyaret ediyor

MALATYA (Bültenler) - Her hafta düzenli olarak belirlenen bir okulda öğrencilerin yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla kurgulanan müzikli teatral etkinlik sınıflarda ve okul salonlarında sahneleniyor. "Ne Olsam Büyüyünce" adlı eğitici kısa tiyatro gösterisinin bu haftaki buluşma noktası ise Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri oldu. Etkinlik öğrencilerden tam not alırken, okul yöneticileri ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür ederek, kendilerini en yakın zamanda tekrar okullarında görmek istediklerini belirttiler.

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