"Ne Olsam Büyüyünce" isimli etkinlikle Malatya'daki okulları ziyaret ediyor - Haberler
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"Ne Olsam Büyüyünce" isimli etkinlikle Malatya'daki okulları ziyaret ediyor

Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Özellikle öğrencilerin meslek seçimi konusunda geçekleştirilen "Ne Olsam Büyüyünce" adlı kısa tiyatro gösterileri ücretsiz olarak öğrencilere sahneleniyor.

MALATYA (Bültenler) - Her hafta düzenli olarak belirlenen bir okulda öğrencilerin yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla kurgulanan müzikli teatral etkinlik sınıflarda ve okul salonlarında sahneleniyor. "Ne Olsam Büyüyünce" adlı eğitici kısa tiyatro gösterisinin bu haftaki buluşma noktası ise Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri oldu. Etkinlik öğrencilerden tam not alırken, okul yöneticileri ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür ederek, kendilerini en yakın zamanda tekrar okullarında görmek istediklerini belirttiler.

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