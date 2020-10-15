Ne kadar doğal gaz bulundu? Doğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz rezervi hakkında merak edilenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Ağustos ayında verdiği doğal gaz rezervi müjdesinden sonra, dün akşam yeni açıklamalarda bulundu.Ne kadar doğal gaz bulundu? Doğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz rezervi hakkında merak edilenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Karadeniz'de doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini cumartesi günü ziyaret edeceğini belirterek, "Fatih'in keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Ne kadar doğal gaz bulundu? Doğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz rezervi hakkında merak edilenler haberimizde.

NE KADAR DOĞAL GAZ BULUNDU?

Alınan bilgilere göre, ilk kuyuda sondaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar ilerledi ve rezerv miktarının, 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediliyor.

Sahayla ilgili diğer bazı ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ NE KADARI KARŞILANACAK?

Türkiye'de, yıllık 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Bu miktar, Türkiye'nin yıllık toplam gaz talebinin yüzde 25-30'unun yerli üretimden karşılanması anlamına geliyor.

DOĞAL GAZ NEREDE BULUNDU?

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi Karadeniz'de gerçekleşti. Fatih sondaj gemisi Tuna1'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti.

Türkiye'de doğal gazın varlığı 1970 yılında Kırklareli Kurumlar Bölgesi'nde tespit edilerek 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikası'nda kullanılmaya başlandı. 1975 yılında Mardin Çamurlu sahasında bulunan doğal gaz, 1982 yılında Mardin Çimento Fabrikası'na verildi. Kaynaklardaki rezervlerin sınırlı olması tüketimin genişlemesini önledi.

Doğal gazın sanayi ve şehir şebekelerinde kullanımı çalışmalarına, 84/8806 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1984 yılında SSCB ile imzalanan doğal gaz sevkiyatı anlaşmasının ardından başlandı. Doğal gaz şehriçi evsel ve ticari olarak ilk kez 1988'de Ankara'da kullanıldı. 1992 yılında İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit'te doğal gaz pazarı genişledi.

Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığı %98'8'dir. Tüketilen 49,8 milyar m³ doğal gazın ancak 502 milyon m³'ü (%1) Türkiye'de üretilmiştir. Doğal gazın %50'si elektrik üretiminde kullanılmaktadır.[1]

Türkiye 2014 yılında ithal ettiği doğal gazı sırasıyla şu ülkelerden temin etmiştir: Rusya %56,İran %19, Azerbaycan %9, Cezayir %9, Nijerya %7. Türkiye'nin doğal gaz rezervi 5 milyar m³'tür. Yeni kaynaklar bulunmadığı takdirde var olan kuyuların 10 yıllık üretim ömrü vardır.

YENİ BULUNAN DOĞAL GAZ REZERVİ KAÇ YILLIK OLACAK?

Bildiğiniz gibi toplamda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu. 2019 yıllık doğal gaz tüketimi verilerine göre 320 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'nin 7 yıllık ihtiyacını karşılayabilecektir. Yani 320'yi 46'ya böldüğümüzde yaklaşık 7 sayısını elde ediyoruz. Haliyle bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile 7 yıllık doğal gaz ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ YILLIK ENERJİYİ KARŞILAR?

320 milyar metreküp doğal gaz son verilere göre Türkiye'nin 7 yıllık enerji ihtiyacını karşılamış olacaktır. Yani bir nevi ülkemiz 7 yıl boyunca başka ülkelerden doğal gaz satın almadan kendi enerjisini kendi sağlamış olacaktır diyebiliriz.