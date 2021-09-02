NBA ne zaman başlıyor? NBA yeni sezon takvimi!

ABD'de kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonu National Basketball Association kısaca NBA'in ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. Bu kapsamda NBA ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, NBA 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi ve etkinlik takvimi!

NBA ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı basketbol severler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan NBA, hakkında sezon tarihi duyuruldu. İşte, NBA yeni sezon takvimi belli oldu

NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA, 2021-2022 sezonunun başlayacağı tarihi açıkladı. NBA, 2021-2022 sezonu için Play-in turnuvasına devam etme onayı verirken gelecek sezonun başlayacağı tarihi de açıkladı.

NBA, 2021-2022 sezonun 19 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

NBA, Play-in Turnuvası'nın 12-15 Nisan tarihleri arasında oynanması kararlaştırıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

NBA'DE 2021-2022 SEZONU TAKVİMİ