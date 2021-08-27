NBA 2K22 Sistem Gereksinimleri: NBA 2K22 Kaç GB?
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NBA 2K22 Sistem Gereksinimleri: NBA 2K22 Kaç GB?

NBA 2K22 Sistem Gereksinimleri: NBA 2K22 Kaç GB?
Playerbros - Haberler | Gamegar

Serinin yeni oyunu olan NBA 2K22 için çıkış tarihi gün geçtikçe yaklaşıyor.

NBA 2K serisinin yeni oyunu olan NBA 2K22 çıkış tarihi gün geçtikçe yaklaşıyor. Take Two Interactive'in kuruluşu 2K şirketi tarafından geliştirilen oyun 2021 yılının eylül ayında oyuncular ile buluşacak. Biz de sizler için bu yazımızda NBA 2K22 sistem gereksinimleri detaylarına giriş yapıyoruz.

NBA 2K22 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.10 GHz veya AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi

RAM Bellek: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1GB veya ATI Radeon HD 7770 1GB veya daha iyisi

Pixel Shader: 5.0

Vertex Shader: 5.0

Ses Kartı: Directx 9.0x

Boş Depolama Alanı: 110 GB

Ekran Kartı Belleği: 1024 MB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz veya AMD FX-8370 @ 3.4 GHz veya daha iyisi

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB/ ATI Radeon R9 270 2GB veya daha iyisi

Pixel Shader: 5.0

Vertex Shader: 5.0

Ses Kartı: Directx 9.0x

Boş Depolama Alanı: 110 GB

Ekran Kartı Belleği: 2048 MB

NBA 2K22 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Serinin yeni oyununun oyuncular ile bir araya gelmesi için gözler 10 Eylül 2021 Cuma gününe çevrildi. Oyunun standart sürümünü ön sipariş ile birlikte satın almak isteyen oyuncular PC için 429 TL, PS4 için 529 TL, PS5 için 599 TL, Xbox One için 59.99 Dolar ve Series X ve S için 69.99 Dolarlık bir fiyat etiketi ile karşı karşıya kalmak zorundalar.

NBA 2K22 sistem gereksinimleri hakkındaki düşüncelerinizi bizler ile aşağıdaki yorum bölümü üzerinden paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Playerbros

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