Çaylaklar NBA 2K22'deki yatırımdırlar. İster MyGYM'de ister MyTeam'de olsun, çaylakların erken saatlerde aldığı nitelikler, oyunun piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra temettü ödeyebilir. Yüksek kaliteli bir çaylak, sezon boyunca ilerleyecek ve gerçek hayattaki performans artışında oyundaki stat artışlarına da yol açacaktır.

Çaylaklar yönetim kurulunda mükemmel istatistiklere sahip değiller fakat genellikle oyunun bir yönüyle olağanüstü olacaktır. Bir rakibin yedek kulübesi rotasyonu ile karşılaştığında, çaylaklar sınırlı rollerde parlama şansına sahiptirler.

Her çaylak tavanına ulaşamayacak ve ikinci tur sürpriz oyuncuları yansıtmak zor. Bununla birlikte, NBA 2K22'deki en iyi çaylaklar etrafında bir takım kurmak için harika bir başlangıç. İşte oyundaki en iyi çaylaklar

10 – JAMES BOUKNIGHT 74 OVERALL

Bouknight skorer bir oyuncu. Şutör guarda topu ver ve o sayı atmanın bir yolunu bulacaktır. Bouknight, yedek kulübesinden gelen sağlam bir gücüm silahıdır ve 85 driving dunk, 81 free throw ve 80 ball handling yeteneğine sahip. LaMelo Ball'un Charlotte Hornets'in dinamik hücumuna liderlik ettiği Bouknight, parlak skorere sahip sağlam bir yedek point guard olarak tam uyum sağlıyor.

9 – COREY KISPERT 74 OVERALL

Kispert şut atabilir. Washington Wizard draft seçimi, draft sınıfındaki en iyi üç sayılık atıcılardan biridir. 85 three point ve 87 free throw onu yedek kulübesinden gelen harika bir hücum seçeneği haline getiriyor. Kispert'ın topu kaldırabilecek bir point guard ile eşlenmesi gerekiyor.

8 – JONATHAN KUMINGA 75 OVERALL

Kuminga, savunmaya baskı yapan atletik bir forvet 83 athleticism derecesiyle sınıfının en iyileri arasında. 85 driving dunk ve 85 hands onu hızlı molada baskın hale getiriyor ve benchten sağlam bir pick and roll seçeneğidir.

7 – JOSH GIDDLEY 75 OVERALL

Giddey sağlam bir point guarddır. Bir çaylak için mükemmel bir 81 playmaking derecesine sahip uzun bir point guard. Şutu ve içeriden skor üretmesi gerekiyor, ancak 85 potansiyeli kariyerinin ilerleyen bölümlerinde 80'den fazla genel silaha dönüşeceğini gösteriyor.

6 – DAVION MITCHELL 76 OVERALL

Mitchell 180 boyundaki guard, draft sınıfının en iyi savunma muhafızlarından biridir. 80 defensive, 87 lateral quickness derecesi Mitchell'in oyundaki çoğu guardla kalacağı anlamına geliyor. Sacramento Kings guardının 80 athleticism onu hızlı De'Aaron Fox veya Tyrese Haliburton ile harika bir ortak yapıyor.

5 – SCOTTIE BARNES 76 OVERALL

Toronto Raptors, Barnes'ı bu yılki draftta dördüncü sıradan seçerek birkaç taraftarı şaşırttı. Barnes, yaz ligi sırasında NBA'e hazır bir defans oyuncusu olduğunu kanıtladı. Bu uzun forvet, bir çaylak için sağlam olan 83 athleticism ve 73 defending derecesine sahip.

4- JALEN SUGGS 77 OVERALL

Orlando Magic, Suggs beşinci seçimle aldı. Suggs, mükemmel birçok yönlü oyuna sahip dinamik bir point guarddır. 82 playmaking ve 83 athleticism onu yedek bir point guard olarak anında iyi bir seçenek haline getiriyor. 77 üç puanlık atış ve 81 close shot derecesine sahip.

3 – EVAN MOBLEY 78 OVERALL

Mobley bu draft sınıfındaki en büyük adam. Cleveland Cavaliers, Mobley'i üçüncü sıradan seçti. Takımın guardları Darius Garland ve Collin Sexton ile iyi oynuyor. Mobley, 79 rebound reytinge sahip ve iç skorer ve aletizmi ile eşleşmektedir. Sexton veya Garland ile pick and roll ile uyum sağlamaktadır.

2 – JALEN GREEN 79 OVERALL

Jalen Green, green bucket yeteneğine sahip oyuncudur. Housten Rockets'ın ikinci genel seçimi sınıfının en iyi skoreridir. Green 80 outside score, 82 athleticism sınıfının en iyilerinden bazılarıdır. 77 close shot ve 78 mid range shot ve 80 üç sayılık atış reytingine sahiptir. 82 speed, 92 vertical ve 85 driving dunk ile Green'in oyun başına birden fazla smaç vuracağı anlamına geliyor.

1– CADE CUNNINGHAM 80 OVERALL

Bu yılki taslak öncesinde birçok analist Cunningham'ı nesiller boyu bir yetenek olarak görüyordu. Detroit Pistons'ı canlandırmakla görevlendirilen Cunningham, oyundaki ilk seçim ve en yüksek puan alan çaylaktır.Uzun point guard, 80+ close shot, 3pt shot, free throw, shot IQ ve offensive consistency ile yıldız bir 82 outside scoringe sahiptir. Ayrıca 79 playmaking ve 86 ball handling reytingi ile yıldız çaylak olarak yer alıyor.

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