NBA 2K21'e yeni bir güncelleme geldi
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NBA 2K21'e yeni bir güncelleme geldi

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NBA 2K21'e yeni bir güncelleme geldi

NBA 2K21 Güncellemesi 1.08 yama notları paylaşıldı

NBA 2K21, 1.08 güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme ile beraber, oyuncu benzerliği ve MyTeam ayarlaması gibi birkaç küçük şeyde değişiklik oldu.

Genel

Aşağıdaki oyuncular bir dizi benzerlik güncellemesi aldı:

Darius Bazley

Tyler Bey

Hamidou Diallo

Jahmi'us Ramsey

Domantas Sabonis

Luka Samanic

Landry Shamet

Rayjon Tucker

Sezon dışında bir kurtarmaya başlarken MyNBA'da nadir görülen bir sorun çözüldü.

MyTEAM

Hakimiyet'teki Gizem katmanıyla ilgili bildirilen menü sorunları çözüldü.

Üçgen ve Posta koçları için yinelenen öznitelik güçlendirmeleri kaldırıldı.

Sınırsız ve diğer çok oyunculu modlarda Kazanç/ Kayıp durumuna değinildi.

Belirli menülerde karanlık yerler için görsel iyileştirmeler yapıldı.

Jeolog başarısı/ ödülü ile ilgili bir sorun çözüldü.

MyTEAM'in gelecek sezonları için ek hazırlıklar eklendi.

Güncelleme detaylarına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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