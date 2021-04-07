NBA 2K21'e yeni bir güncelleme geldi
NBA 2K21 Güncellemesi 1.08 yama notları paylaşıldı
NBA 2K21, 1.08 güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme ile beraber, oyuncu benzerliği ve MyTeam ayarlaması gibi birkaç küçük şeyde değişiklik oldu.
Genel
Aşağıdaki oyuncular bir dizi benzerlik güncellemesi aldı:
Darius Bazley
Tyler Bey
Hamidou Diallo
Jahmi'us Ramsey
Domantas Sabonis
Luka Samanic
Landry Shamet
Rayjon Tucker
Sezon dışında bir kurtarmaya başlarken MyNBA'da nadir görülen bir sorun çözüldü.
MyTEAM
Hakimiyet'teki Gizem katmanıyla ilgili bildirilen menü sorunları çözüldü.
Üçgen ve Posta koçları için yinelenen öznitelik güçlendirmeleri kaldırıldı.
Sınırsız ve diğer çok oyunculu modlarda Kazanç/ Kayıp durumuna değinildi.
Belirli menülerde karanlık yerler için görsel iyileştirmeler yapıldı.
Jeolog başarısı/ ödülü ile ilgili bir sorun çözüldü.
MyTEAM'in gelecek sezonları için ek hazırlıklar eklendi.
Güncelleme detaylarına ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros