Nazlı Tolga kimdir? Nazlı Tolga nereli, kaç yaşında? Nazlı Tolga eşi ve çocuğu
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Nazlı Tolga kimdir? Nazlı Tolga nereli, kaç yaşında? Nazlı Tolga eşi ve çocuğu

Ekranların başarılı spikeri Nazlı Tolga, Türk asıllı ancak Hollandalı'dır.Eğitimine İstanbul'da başladı ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Nazlı Tolga Brenninkmeyer hayatı haberimizde.

Nazlı Tolga kimdir? Nazlı Tolga nereli, kaç yaşında? Nazlı Tolga eşi ve çocuğu
31.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:43

Nazlı Tolga, eğitiminin ardından Kanal D'de staja başladı ve sonrasında Kanal D'de ilk olarak Dış Haberler servisinde görev aldı. Ardından gün arası ve gece haberlerini sundu. 2002 yılında Tuncay Özkan ekibi ile birlikte Show TV'ye geçti. Nazlı Tolga biyografisi...

NAZLI TOLGA KİMDİR?

Nazlı Tolga Brenninkmeyer, 8 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Malatya'lı, annesi Samsun'ludur. 7 yaşında babasının görevi nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a taşındı. İlk olarak Erenköy İlköğretim Okulu ardından Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Ardından Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini aldı.Üniversite eğitimini aldığı sırada Kanal D'ye yaptığı staj başvurusunun kabul edilmesi ile 1998 yılında habercilik kariyerine başladı.

Nazlı Tolga kimdir? Nazlı Tolga nereli, kaç yaşında? Nazlı Tolga eşi ve çocuğu

Kanal D'de ilk olarak Dış Haberler servisinde çalışmaya başladı. Daha sonra Tuncay Özkan Genel Yayın Yönetmenliği'nde gün arası ve gece haberlerini sundu. Kanal D'de geçen 4 yıl sonunda 2002 yılında Tuncay Özkan'ın Doğan Grubu ile düştüğü anlaşmazlık nedeni ile Tuncay Özkan, Defne Samyeli ve ekibi ile Show TV'ye geçti. Show TV'de kaldığı 1 yıl boyunca gün arası ve gece haberleri dışında bazı özel röportajlar da yaptı. 2003 yılında Show TV'den ayrılarak aynı yayın grubunun haber kanalı olan Skytürk'e geçti. Skytürk'te önce öğle kuşağında Nazlı Tolga ile Gündem daha sonra ise akşam kuşağında Nazlı Tolga ile Haber Masası isimli programları hazırlayıp sundu.

Nazlı Tolga kimdir? Nazlı Tolga nereli, kaç yaşında? Nazlı Tolga eşi ve çocuğu

2007 yılı Ocak ayında Doğan Şentürk'ün daveti üzerine FOX'laşan TGRT'ye geçti. 2008 yılında şirket politikası gereği Fox Ana Haber'in saati 22:00'ye alınarak ismi Fox On Ana Haber olarak değiştirildi. 14 Haziran 2013 tarihinde yaklaşık 7 yıldır devam eden ana haber spikerliğini, evlenip yurtdışına yerleştiği için bıraktı.

Nazlı Tolga kimdir? Nazlı Tolga nereli, kaç yaşında? Nazlı Tolga eşi ve çocuğu

Dünya Ekonomik Forumu gibi birçok panel, konferans ve uluslararası lansmanda; konuşmacı, panelist ve moderatör olarak çeşitli görevler üstlendi. Spikerliğin yanında özel bir medya eğitim merkezinde spiker adayları için 3 yıl boyunca ders verdi.

Nazlı Tolga kimdir? Nazlı Tolga nereli, kaç yaşında? Nazlı Tolga eşi ve çocuğu

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