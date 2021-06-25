Nazlı Hamarat kimdir? Nazlı Hamarat kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Nazlı Hamarat kimdir? Nazlı Hamarat kaç yaşında, aslen nerelidir?

Nazlı Hamarat kimdir? Nazlı Hamarat kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Daha önce Önder Bekensir'in sunduğu "Yıldızlar Kulübü" adlı magazin programını sunmaya başladı. Nazlı Hamarat, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Nazlı Hamarat kimdir? Nazlı Hamarat kaç yaşında, aslen nerelidir?

2011 yılında "Tak" albümünü çıkartan Nazlı Hamarat Nazlı Hamarat, "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programıyla isminden oldukça söz ettirmişti. Nazlı Hamarat ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAZLI HAMARAT KİMDİR?

Nazlı Hamarat, 1988 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Bandırma da bulunan Marmara Sinemasının sahibi Zekai Hamarat'ın kızıdır. İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur.

Nazlı Hamarat, önce 2011 yılında önce "24 saat" adlı albümünü sonra da "Tak" adlı albümünü çıkardı. Nazlı Hamarat'ın çıkış şarkısı olan "24 Saat"i, Türkiye'de en son Serdar Ortaç'ın "Poşet", Fatih Ürek'in "Sus" şarkılarının bestecisi, yurt dışında da Bob Sinclar, Pitbull, Shaggy gibi dünya starları ile yaptığı çalışmalarla tanınan Costi Ionita besteledi. Şarkının sözleri ise Burak Buluç'a ait. 2012 yılında bir röportajında Türkiye'nin ilk ve tek showgirl görevini üstlendiğini söyledi.

2012 yılının Mayıs ayında Beyaz Tv ekranlarında daha önce Önder Bekensir'in sunduğu "Yıldızlar Kulübü" adlı magazin programını sunmaya başladı. Nazlı Hamarat, 30 Kasım 2014 tarihinde başlayan ikinci sezon "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programına katıldı.

Sosyal Medya platformu instagram'da @nazlihamarat kullanıcı adıyla yer alan Nazlı Hamarat'ın 297 Bin takipçisi bulunmaktadır.

Albümleri

2011 – Tak

2011 – 24 saat

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