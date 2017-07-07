Nazlı Hamarat'ın Yeni Sevgilisi, Öldürülen Eşinin İkizi Gibi

TV8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat'ın, öldürülen eşinin benzerine aşık olduğu ortaya çıktı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Nazlı Hamarat'ın değerli taş ticareti yapan eşi Emir Şaşmaz, önceki yıl Kiev'de boğazı kesilerek öldürülmüştü. Olay sonrası günlerce gündemden düşmeyen Hamarat, bir süre 5 yıllık eşinin hâlâ yaşadığını savunmuş ancak polis incelemesi sonrası Türkiye'ye getirilen cesetin Rus mafyası tarafından öldürülen Emir Şaşmaz olduğu kesinlik kazanmıştı.

FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN OLAYLAR

Ölen eşinin olay sırasında yanında olduğu ortaya çıkan sevgilisi Vijdan Vatansever'in açıklamaları da duruma başka bir boyut kazandırmış ve Nazlı Hamarat öldürülen eşinin kendisini dolandırmaya çalıştığını öğrenmişti. Peş peşe film senaryolarını aratmayan olaylar yaşayan Hamarat, yaşadığı sıkıntılı günleri kısa sürede atlatmış ve yarışmaya da kaldığı yerden devam etmişti.

YENİ SEVGİLİSİ GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ

Daha sonra şarkıcılığa başlayan Hamarat'ın son olarak aşk yaşamaya başladığı Aydın Gaffar görenleri şoke etti. Hamarat'ın aynı zamanda yurtdışı menajerliğini yapacak olan Aydın Gaffar'ın öldürülen eşi Emir Şaşmaz'a olan şaşırtıcı benzerliği dikkat çekti.

Nazlı Hamarat'ın yeni sevgilisi;



Öldürülen eşi;