Nazlı Eker'e Emre Altuğ iddiası soruldu

Adı şarkıcı Emre Altuğ ile anılan model Nazlı Eker, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkan Eker, basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şok yaşadı. Eker'e aşk iddiaları soruldu. İşte aşk iddiasının perde arkası...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gazetecilerin Emre Altuğ hakkında sorduğu soruları cevapsız bırakan Nazlı Eker, gülümsemekle yetindi.

Eker, ısrarlı sorular karşısında, "Arkadaşlar teşekkür ederim. Bu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum" diyerek kafaları iyice karıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Emre Altuğ, "Benden bir şey duymadınız şu ana kadar. Her arkadaşımla adım yazılırsa, bununla başa çıkamayız. İddialar beni ilgilendirmez. Açıkçası buna cevap bile vermem" demişti.

Kaynak: Snob Magazin