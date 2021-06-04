Nazlı Çarmıklı kimdir? Murat Gezer'in eşi Nazlı Çarmıklı kaç yaşında, nereli?
Düğününe günler kala geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, vefatıyla herkesi derinden etkilemişti. Nişanlısının ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ve uzun süre etkisinden kurtulamayan Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı. Peki, Nazlı Çarmıklı kimdir? Murat Gezer'in eşi Nazlı Çarmıklı kaç yaşında, nereli?
Düğününe günler kala geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, vefatıyla herkesi derinden etkilemişti. Nişanlısının ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ve uzun süre etkisinden kurtulamayan Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı. Peki, Nazlı Çarmıklı kimdir? Murat Gezer'in eşi Nazlı Çarmıklı kaç yaşında, nereli?
NAZLI ÇARMIKLI KİMDİR?
Zorlu süreci Başaran ailesiyle geçiren ve nişanlısının erkek kardeşiyle yakında ilgilenen Murat Gezer, vefatının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra yeni bir ilişkiye başladı. Gezer, kalbini sosyetik güzel Nazlı Çarmıklı'ya kaptırdı. Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı bugün Murat Gezer ile dünya evine girdi.
MURAT GEZER KİMDİR?
Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American InterContinental University'de eğitin gören Murat Gezer ailesine ait şirkette çalışıyor. Matbaacılık işi yapan Murat Gezer, 14 nisan tarihinde Mina Başaran ile dünyaevine girecekti.