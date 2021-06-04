Nazlı Çarmıklı kimdir? Murat Gezer'in eşi Nazlı Çarmıklı kaç yaşında, nereli?

Düğününe günler kala geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, vefatıyla herkesi derinden etkilemişti. Nişanlısının ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ve uzun süre etkisinden kurtulamayan Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı. Peki, Nazlı Çarmıklı kimdir? Murat Gezer'in eşi Nazlı Çarmıklı kaç yaşında, nereli?