Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare kaç yaşında? Nazım Sangare hangi takımlarda forma giydi? Nazım Sangare hangi takıma transfer oldu?
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Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare kaç yaşında? Nazım Sangare hangi takımlarda forma giydi? Nazım Sangare hangi takıma transfer oldu?

Antalyaspor'dan milli sağ bek Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare evli mi? Nazım Sangare kaç yaşında? Nazım Sangare hangi takımlarda forma giydi?

Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare kaç yaşında? Nazım Sangare hangi takımlarda forma giydi? Nazım Sangare hangi takıma transfer oldu?
19.09.2020 22:19 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:22

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaşan başarılı futbolcu Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangara kaç yaşında?

NAZIM SANGARE KİMDİR?

Nazim Sangaré 30 Mayıs 1994 doğumlu, Fenerbahçe takımında defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Şenol Güneş tarafından ilk defa A millî takıma çağrılan oyuncu ilk maçını 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan karşısında oynamıştır. Fenerbahçe, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır."

NAZIM SANGARE HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

2013-2014 Alemannia Aachen

2014-2016 Fortuna Düsseldorf

2016-2017 VfL Osnabrück

2017-2020 Antalyaspor

2020- Fenerbahçe

NAZIM SANGARE EVLİ Mİ?

Almanya'da Gineli bir baba ile Türk bir anneden dünyaya gelmiştir. Fortuna Düsseldorf takımında oynarken bir anaokulunda uzun bir süre Ögretmen olarak staj yapmıştır. 24 Mayıs 2019'da Türkiye millî takımına çağrıldı. İlk maçını 30 Mayıs 2019'da Yunanistan'a karşı yapılan hazırlık karşılaşmasında yaptı. Nazım Sangare evli değil.

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