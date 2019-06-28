Nazım Hikmet ve Ahmed Arif Şiirlerle Anıldı

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde düzenlenen dinletinin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Nazım Hikmet ve Ahmed Arif'in eserleri, hayatları ve devrimci kişilikleriyle her zaman hatırlanacaklarını ifade ederek, "Barışı, özgürlüğü, emeği, alın terini, sevdayı mücadeleyi ve direnmeyi imgelerle mısralara taşıyan bu güzel insanlar, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza barış içinde yaşayacakları bir dünya bırakmak için de çalıştılar. Şiirleri ve yapıtlarıyla evrensel olarak kimsenin kimseyi sömürmediği özgür bir dünya için mücadele verdiler. Bizlerde bıraktıkları mirası koruyarak, gelecek kuşaklara aktarmak için çalışacağız. Onları saygı ve özlemle anıyoruz." dedi.

Haziran'da Ölmek Zor anma gecesi, Nazım Hikmet ve Ahmed Arif'e ait şiirlerin seslendirilmesi ve canlı müzik dinletisi ile sona erdi. Gece sonunda Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından etkinliğin düzenlenmesinde katkı ve katılım sağlayanlara, teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: Bültenler