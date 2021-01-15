Nazım Hikmet Ran kimdir? Nazım Hikmet Ran doğum günü ne zaman?

Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nazım Hikmet, tam adı ile Nazım Hikmet Ran komünist edebiyatın romantik temsilcisidir. Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran hakkında Nazım Hikmet Ran doğum günü ne zaman ve Nazım Hikmet Ran kimdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

NAZIM HİKMET RAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 1902

Nereli: Selanik, Yunanistan

Ölüm tarihi ve yeri: 3 Haziran 1963, Moskova, Rusya

Dönem: Cumhuriyet Dönemi

Takma ad: Güzel Yüzlü Şair • Mavi Gözlü Dev

Nâzım Hikmet Ran (15 Ocak 1902; Selanik, Osmanlı İmparatorluğu - 3 Haziran 1963; Moskova, SSCB), Türk şair ve yazardır. "Romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlanır. Siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.

Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir.

Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 1951 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı; ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal edildi. Mezarı Moskova'da bulunmaktadır.