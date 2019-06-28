Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için Nazilli'ye özel posta pulu bastırdı.

Nazilli Belediyesi ve PTT Nazilli Merkez Müdürlüğü işbirliği ile Nazilli'ye özel posta pulu bastırıldı.

Gıdı Gıdı Treni fotoğrafının bulunduğu pulların ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "2 çeşit olmak üzere toplam 600 adet posta pulu bastırdık. Üzerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında açılan Sümerbank Basma Fabrikası'nda çalışan işçileri taşımak için kullanılan Gıdı Gıdı Treni'nin fotoğrafı bulunuyor. Hem kültürel değerlerimizin yaşatılması, hem de ilçemizin tanıtımının sağlanması için böyle bir adım attık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA