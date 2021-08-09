Nazilli'den Manavgat ve Bozdoğan'a yardım eli
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Nazilli'den Manavgat ve Bozdoğan'a yardım eli

Nazilli'den Manavgat ve Bozdoğan'a yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi ile Dallıca Mahallesi'nin imecesiyle yangından zarar gören Manavgat ve Bozdoğan için toplanan hayvan yemleri bölge halkına ulaştırıldı.

Nazilli Belediyesi ile Dallıca Mahallesi'nin imecesiyle yangından zarar gören Manavgat ve Bozdoğan için toplanan hayvan yemleri bölge halkına ulaştırıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın önderliğinde Dallıca Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların desteğiyle Manavgat ve Bozdoğan'da çıkan yangınlarda zarar gören vatandaşlara destek olmak için toplanan yardımlar bölgeye ulaştırıldı.

Dallıca Mahallesi'nin büyük bir yardımseverlik örneği gösterdiğine dikkat çeken Muhtar Mustafa Ali Uçar; "Sevinçte bir olduğumuz gibi acıda kederde de hep birlikteyiz. Ülkemizde yangından dolayı zarar gören vatandaşlarımızın hayvanlarına Dallıca Mahallesi olarak Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'ın önderliğinde bir kamyon hayvan yemini Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdik. Bugün de Bozdoğan ilçemizde yardıma ihtiyacı olanlara gönderiyoruz. Dallıca halkına gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza yanımızda olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah her şey güzel olacak" diye konuştu.

"Zor günleri hep birlikte atlatacağız"

Ülke genelinde çıkan yangınlarda pek çok canlının zarar gördüğünü ve yangın bölgesinde yaşayan insanların mağdur olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bizler yerel yönetimler olarak bu süreçte elimizden gelenin en fazlasını yapmak için gayret gösterdik. Mahalle muhtarlarımızla iş birliği içerisinde, belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bu noktada Nazilli'de yaşayan hemşehrilerimiz de yardımseverliklerini bir kez daha gösterdi. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Geçtiğimiz hafta Arslanlı Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın desteğiyle 2 kamyon hayvan yemini Manavgat'a ulaştırmıştık. Bugün de Dallıca Mahallemizin yardımlarını Manavgat ve Bozdoğan'a ilettik. Destek olan herkese bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli'den Manavgat ve Bozdoğan'a yardım eli
Nazilli'den Manavgat ve Bozdoğan'a yardım eli
Nazilli'den Manavgat ve Bozdoğan'a yardım eli
Nazilli'den Manavgat ve Bozdoğan'a yardım eli
Nazilli'den Manavgat ve Bozdoğan'a yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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