Nazilli'de Festival Coşkusu Başlıyor
Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı belli oldu.
Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı belli oldu.
28 Şubat– 11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde müzisyenler, gazeteciler, televizyon programcıları, sinema oyuncuları ve 30 yazar sanatseverlerle buluşacak.
Nazilli Belediyesi tarafından 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'nin bu yılki programı belli oldu.
28 Şubat – 11 Mart tarihleri arasında Belediye Meydanı ve Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek olan festivalde müzisyenler, gazeteciler, televizyon programcıları, sinema oyuncuları ve 30 yazar sevenleri ile buluşacak.
Festival Programı
28 Şubat 2019 Perşembe
20.00 - Bahar Konseri - Nazilli Kaymakamlığı Tsm Korosu Konseri
01 Mart 2019 Cuma
17.00 – Festival Açılışı, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Protokol Konuşmaları ve Gösteriler
20.00 – Lafını Esirgemeyenler – Yönetmen, Oyuncu, Senarist Müfit Can Saçıntı
02 Mart 2019 Cumartesi
16.00 – Aydın'ın Potansiyel Aydınlıkları – Prof. Dr. Metin Gürü
18.00 – Bağırmayan Anneler – Yazar Hatice Kübra Tongar
20.00 – Cansu Canan'la Gündem Dışı Sohbetler – Sunucu Yazar Cansu Canan Özgen
03 Mart 2019 Pazar
16.00 – Necip Fazıl Kısakürek ve Eserleri – Yazar Osman Girgin
18.00 – Eyvallah Sohbetleri – Yazar Hikmet Anıl Öztekin
20.00 – Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz – Komedyen, Oyuncu Ceyhun Yılmaz
04 Mart 2019 Pazartesi
16.00 – Kurtuluş Savaşında Kuvayi Milliye ve Nazilli Kongreleri - Yazar Etem Oruç
18.00 – Mutluluk Bilimi – Profesyonel Koç, Yazar Erkan Demir
20.00 – Doğan Cüceloğlu ile Anne Babalık Üstüne Bir Sohbet – Prikolog Yazar Doğan Cüceloğlu – Sosyolog Yazar Polat Doğru
05 Mart 2019 Salı
16.00 – Türkülerle Şiirsel Söyleşiler – Şair Yazar Abdullah Kırık – Şair Yazar Zekeriya Işıklı
18.00 – Aşk Hikayesiyle Gelir – Yazar Kemal Hamamcıoğlu
20.00 – Türkiye ve Dünya Ekonomisi Nereye Gidiyor – Dr. Oğuz Demir – Prof. Dr. Kerem Alkin
06 Mart 2019 Çarşamba
16.00 – Şairlerimiz ve Şiirleri – Yazar Kerim Özbekler
18.00 – Yeni Ben, Yeni Bir Beden – Mentör Emel Çekici
20.00 – Türkiye Ekonomisi Bu Günden Sonra Nereye – Ekonomist Bilgi Üni. Öğr. Gör. Murat Sağman
07 Mart 2019 Perşembe
16.00 – Mitolojinin Afradisias'a Şiir ve Kültür Yolculuğu – Yazar Tahsin Şimşek
18.00 – Canveren Pervaneler- Hayati İnanç
20.00 – Mutlu Yuva Mutlu Yaşam – Prikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı
08 Mart 2019 Cuma
16.00 – Şiirlerle Kainatın En Zarif Varlıklarına – Yazar Şerife Tekin – Yazar Tülay Sarayköylü – Yazar Ali Sarayköylü
18.00 – Güfteden Besteye Rüstü Okyar Şarkıları ve Şiirleri – Söz Yazarı Rüştü Okyar – Ses Sanatçısı Benek Bilge – Bestekar Murat Demirhan – Şiir Yorumcusu, Şair Ahmet Ormancı
20.00 – Edebiyatımızdaki Kadın Kahramanlar ve Defne Kaman'ın Maceraları – Öykü ve Roman Yazarı Buket Uzuner
09 Mart 2019 Cumartesi
16.00 – Sıkı Fıkı Dostlarla Arkadaşlık ve Hayvan Sevgisi – Reklam Yazarı Tunç Balaban
17.00 – Enver Paşa'nın Şimali Buharadaki Mücadelesi – Sefer Aşır Erarslan
18.00 – Korkma İyi Bir Annesin – Akademisyen Yazar Doç. Dr Saniye Bencik Kangal
20.00 – Hayatımızdaki Rüyaların Yeri 'Astral Kapılar' – Araştırmacı Yazar Renan Seçkin
10 Mart 2019 Pazar
16.00 – Hakan Günday'la Söyleşi – Yazar Hakan Günday
18.00 – Mucize Deliller – Öğretim Üyesi Sevil Atasoy
20.00 – İbrahim Sadri ile Şiir Akşamı- Şair ve Tiyatrocu İbrahim Sadri
11 Mart 2019 Pazartesi
20.00 – Bahar Konseri – Nazilli Belediyesi Tsm Korosu Konseri - AYDIN