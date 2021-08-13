Nazilli'de çıkan yangın, bir evde hasara neden oldu
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Nazilli'de çıkan yangın, bir evde hasara neden oldu

Nazilli'de çıkan yangın, bir evde hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında, bir ev büyük ölçüde hasar gördü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında, bir ev büyük ölçüde hasar gördü.

Yeşil Mahalle 775 Sokak'ta bulunan Kazım Kahyaoğlu'na ait iki katlı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın, evde büyük çaplı hasara neden oldu. Yangının, prizdeki cep telefonu şarj aletinin patlaması sonucu çıktığı öne sürülürken, çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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