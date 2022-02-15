Nazilli'de aydınlatma çalışmaları tamamlandı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi'nin ADM Elektrik Dağıtım ile yaptığı görüşmeler neticesinde Nazilli E87 Karayolu İsabeyli ile Ödemiş yol ayrımına kadar olan alanda aydınlatma çalışması yapıldı.

Nazilli Belediyesi'nin girişimleri ile trafik akışını rahatlatmak ve görüş mesafesini artırmak amacıyla ADM Elektrik Dağıtım tarafından E87 Karayolu'nda aydınlatma çalışması yapıldı. İsabeyli Mahallesi ile Ödemiş yol ayrımına kadar olan alanda eski beton direkler sökülerek yerine galvanizli direk dikildi. Çalışmalarından dolayı ADM ekiplerine teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Belediyemizin girişimleri neticesinde Nazillimizin bir eksiği daha tamamlanmış oldu. Araç ve insan yoğunluğunun fazla olduğu ve pek çok önemli noktaya geçiş güzergahında bulunan bölgenin aydınlatmaları yetersiz geliyordu. Ekiplerimizin çalışmaları ile trafik akışı daha güvenli hale getirilmiş oldu. Hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN