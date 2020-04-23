Nazilli'de 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları
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Nazilli'de 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunulması ile başladı.

23.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:19
Nazilli'de 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunulması ile başladı.

Bu sene yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle evlerde kutlanacak olan çocuk bayramının ilçede de renkli görüntülere sahne olması beklenirken çelenk sunma programında bu kez çocuklar adına büyükler Ata'nın huzuruna çıktı.

Sabah 09.00'da İstasyon Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde başlayan ilk törenlerde TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100 yılı anısına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in sunduğu çelengin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde istiklal marşı okundu. Oldukça sade bir katılımla gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmen Likan, İlçe Jandarma Komutanı Jnd. Binbaşı Hakdan Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mutafa Abak, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Eren, İYİ Parti İlçe Başkanı Cihat Öztürk ve basın mensupları katıldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, günün anlam ve önemini belirten açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Geleceğimizin teminatı; Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yüce milletimizin umudu, neşesi ve güvencesi sevgili çocuklar, bu yıl yapılması planlanan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri Covid-19 salgınından dolayı iptal edilmiştir. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. Yılı olmasının ayrıca önemi ve anlamı vardır, her yıl olduğu gibi '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı' devletimizin almış olduğu tüm salgın tedbirlerine harfiyen uyarak, büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutlanması için tüm etkinliklerimizi dijital ortamdan gerçekleştireceğiz."

Çocuklara da seslenen Müdür Şimşek, "Sevgili Çocuklar; Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi, geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, sizlere bir de bayram armağan etmiştir. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır: Bu bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu ülkenin teminatı olduğunuzu, çok çalışıp haksızlıklara karşı durarak, başta şanlı bayrağımız olmak üzere, tüm kutsal değerlerimizi korumak adına yapacağınız çok üstün gayretli, çalışmalarla varlığınızı ve ağırlığınızı gösteriniz. Bu günlere gelişimizde; Bağımsız egemen milli bir devlet olmamızda, sınırlarımızın Atalarımızın binlerce şehit kanlarıyla çizildiğini asla unutmayınız. Biliniz ki her şey sizin ve ülkemizin mutlu geleceği içindir. Sizi seviyor, sizlere güveniyoruz" dedi.

Törende açıklama yapan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Covid-19 nedeniyle arzu edilen şekilde 23 Nisan'ı kutlayamadıklarını ifade ederek, "Aslında bugün çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz. Maalesef ki böyle bir pandemiden dolayı arzu ettiğimiz coşkuyu tam olarak yansıtamayacağız ama yine de herkes evde kalarak aynı coşkuyu evde hissetmeye çalışarak bugünün hakkettiği değeri vermeye çalışacağız. Akşam saat 21.00'da hep beraber evlerimizin balkonlarında ve camlarda olacağız ve istiklal marşımızı hep birlikte söyleyerek sesimizi tüm dünyaya duyuracağız. Bugün çeşitli ziyaretlerimiz olacak. 23 Nisan'da doğan çocuklarımızın doğum günlerini kutlamak için Vefa ekiplerimiz ziyarette bulunacaklar. Bu sene belki böyle ama bayramlarımızın coşkusunu her zaman hissedeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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