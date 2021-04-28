Nazilli Belediyesi Ramazan başlangıcından bu yana 4 bin aileye ulaştı
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Nazilli Belediyesi Ramazan başlangıcından bu yana 4 bin aileye ulaştı

Nazilli Belediyesi Ramazan başlangıcından bu yana 4 bin aileye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi Ramazan ayı başlangıcından bu güne kadar, Nazilli halkının hediyelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, 4 bin ihtiyaç sahibi ailenin de gıda paketini evlerine teslim etti.

Nazilli Belediyesi Ramazan ayı başlangıcından bu güne kadar, Nazilli halkının hediyelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, 4 bin ihtiyaç sahibi ailenin de gıda paketini evlerine teslim etti.

Paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdüren Nazilli Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayı başlangıcından itibaren bu güne dek, Nazillş Belediyesi ve Muhtarlar tarafından önceden tespitleri yapılan ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda paketleri teslim edildi.

Ramazan ayı boyunca ve özellikle de tam kapanma sürecinde gıda yardımlarının devam edeceğinin altını çizen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, " Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kuru gıda yardımında bulunduk. Yardım paketlerimizi hazırlarken büyük bir titizlik gösterdik. İhtiyaç sahiplerini belirleme noktasında özellikle Muhtarlarımız ile bağlantı kurduk. Ayrıca belediyemize müracat eden ihtiyaç sahiplerini de listelerimize ekledik. 65 yaş üzeri ihtiyaç sahipleri önceliğimiz oldu ama tabiki de hiç bir geliri olmayan, pandemi süreci nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımızın da ivedilikle ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

Ülkemizde paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin daha da artacağı bir sürece girildiğini, Ramazan ayının devamında ve tam kapanma sürecinde, İhtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını belirten Başkan Kürşat Engin Özcan; "Nazilli Belediyesi olarak yalnızca Ramazan'da değil her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında ve en büyük destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyorum. Unutmasınlar ki Allah'ın da izni ile bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Biz Nazilli halknın hediyelerini vatandaşlarımıza dağıtmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Ramazan başlangıcından bu yana 4 bin aileye ulaştı
Nazilli Belediyesi Ramazan başlangıcından bu yana 4 bin aileye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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