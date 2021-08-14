Nazilli Belediyesi'nden çiftçinin yüzünü güldürecek çalışma
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Nazilli Belediyesi'nden çiftçinin yüzünü güldürecek çalışma

Nazilli Belediyesi'nden çiftçinin yüzünü güldürecek çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi ekipleri Devlet Karayolu üzeri Mergen Çayı kenarında bulunan 120 metre derinlikteki alanda çiftçilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışması başlattı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Devlet Karayolu üzeri Mergen Çayı kenarında bulunan 120 metre derinlikteki alanda çiftçilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışması başlattı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık nedeniyle harekete geçen Nazilli Belediyesi, Devlet Karayolu üzeri Mergen Çayı kenarında bulunan 120 metre derinlikteki alanda çiftçilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öncelikle emeği geçen muhtarımıza ve değerli müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizde ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği ciddi etkilerini birlikte yaşıyoruz. Gerek yangınlar gerekse tarımsal faaliyetlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşlarımızın talepleri üzerine söz verdiğimiz gibi ilk önce Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri ile görüştük. Akabinde de bilimsel incelemelerimizi tamamlattık. Mühendislerimizin incelemesi neticesinde su kaynağını tespit ettiğimiz alanlarda çalışmalara başladık. Aydın Büyükşehir Belediyemize de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onların da iş birliğiyle hep birlikte hareket ettik. İnşallah bugün sondajı vurmaya başladık. Yaklaşık 4 gün sürecek bir süreç. Akabinde Pirlibey ve Ocaklı'da çalışmalarımız olacak. Yazırlı ve Kuyucak'ta su kaynağı tespit ettik. Jeolojik incelemeler yapıldı. Aşağıda kil tabakası var. Bu nedenle onu aşabileceğimiz bir nokta tespit etmeye çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda o bölgelerde de çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu, "Sağ olsun başkanımız talebimizi kırmadı. Arslanlı'da sondaj çalışmalarımızı başlattı. 120 metreye kadar kazılacak olan bu sondaj bölgesinden tahminimizce 40 metre derinlikten itibaren su çıkacak. Sondaj sonrasında çıkarılan su ile Arslanlı Mahallemizdeki bahçelerimizi sulayabileceğiz. Şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi'nden çiftçinin yüzünü güldürecek çalışma
Nazilli Belediyesi'nden çiftçinin yüzünü güldürecek çalışma
Nazilli Belediyesi'nden çiftçinin yüzünü güldürecek çalışma
Nazilli Belediyesi'nden çiftçinin yüzünü güldürecek çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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