Nazilli Belediyesi, Dereköy Çayı'nı ışıklandırdı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi 372 Sokak'ta bulunan Dereköy Çayı kenarında başlatılan ışıklandırma çalışmalarını tamamladı.

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda ışıklandırma faaliyetlerine devam eden Nazilli Belediyesi, Işıklar Mahallesi'nin ardından Aydoğdu Mahallesi Dereköy Çayı kenarında aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında 11 adet 8 metrelik galvanizli direk üzerine 200 watt yeni nesil led projektör kullanılarak yürüyüş yolu baştan sona aydınlatıldı.

Söz konusu çalışmaların ilçe genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Işıklar Mahallesi'nde benzer bir çalışma gerçekleştirerek mahallemizi aydınlık bir görünüme kavuşturduk. Akabinde vatandaşlarımızın talebi ile Aydoğdu Mahallesi 372 Sokak üzerinde yer alan yürüyüş yolumuzda bir çalışma gerçekleştirdik. Ekiplerimizin çalışmaları ile Dereköy Çayı kenarında yer alan bölüm daha güvenli ve modern bir görünüme kavuştu. Nazillimize hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN