Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş nereli, kaç yaşında?
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Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş nereli, kaç yaşında?

Gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çeken siyasetçi Nazif Okumuş kimdir merak konusu oldu. Peki, Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli? Nazif Okumuş hayatı ve biyografisi! Nazif Okumuş kimdir?

Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş nereli, kaç yaşında?
20.09.2020 21:26 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:37

Siyaset adamı Okumuş, çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkat çekmeye devam ediyor. Nazif Okumuş, hakkında araştırmalar yapılıyor. Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli? Nazif Okumuş hayatı ve biyografisi!

NAZİF OKUMUŞ KİMDİR?

Okumuş, 1959 yılında Adapazarı'nın Sapanca ilçesinde Seher ve Ömer Okumuş çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu ve gazetecilik ile ilgilendi. Çeşitli gazetelerde, muhabir, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı.

Nazif Okumuş, 1999 yılındaki milletvekili seçimlerinde 21. Dönem İstanbul 2. bölge MHP milletvekili seçildi. 18 Nisan 1999 - 14 Kasım 2002 tarihlerinde de TBMM'de, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu. 14 Kasım 2002'de 22. dönem milletvekili seçilerinde, MHP baraj altında kaldığından milletvekili seçilemedi. 22 Temmuz 2007'de MHP'den yeniden milletvekili adayı olsa da seçilemedi.

Nazif Okumuş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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