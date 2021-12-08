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Nazar değdi! Kötü haberi bu sözlerle duyurdu

Nazar değdi! Kötü haberi bu sözlerle duyurdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz akşam 47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde beş isme ödül vermek için dekolteli şık elbisesiyle sahneye çıkan ve ardından İstanbul'da bir mekanda konser veren İrem Derici'ye nazar değdi.

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Pazar akşamı Altın Kelebek'te 5 isme ödül veren İrem Derici törenin ardından soluğu Fine Bomonti adlı mekanda aldı.

Şarkıcı burada derin dekolteli mavi bir elbiseyle sahneye çıktı. Eski sevgilisi Genco Ecer, Derici'yi en önden izledi.

Bir ara birlikte şarkı da söylediler. İrem Derici daha önce "Manita olamıyoruz, bari iş yapalım" dediği Genco Ecer ile her yere birlikte gidiyor.

Altın Kelebek Ödülleri töreninde beş isme ödül vermek için dekolteli şık elbisesiyle sahneye çıkan ve ardından İstanbul'da bir mekanda konser veren İrem Derici'ye nazar değdi.

Yoğun bir gecenin ardından rahatsızlandığını duyuran 34 yaşındaki ünlü popçu 'Sabahtan beri ölü gibi yatıyorum' dedi.

Nazar değdi! Kötü haberi bu sözlerle duyurdu

Nazar değdi! Kötü haberi bu sözlerle duyurdu

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