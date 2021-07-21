Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray kaç yaşında, nereli? Nazan Şoray biyografisi!
1960 senesinde devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türkan Şoray ablası olan Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray kaç yaşında, nereli? Nazan Şoray mesleği nedir? Nazan Şoray hayatı ve biyografisi nedir?
1960 senesinde devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türkan Şoray ablası olan Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray kaç yaşında, nereli? Nazan Şoray mesleği nedir? Nazan Şoray hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
NAZAN ŞORAY KİMDİR?
Nazan Şoray,1960 senesinde devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türkan Şoray ablasıdır. Nazan Şoray'ın babası bir süre sonra işini bırakıp polis memuru oldu, annesi ise bir lastik fabrikasında çalışmaya başladı. Zorlu yaşam koşulları sebebiyle çok sıkıntılar çektiler. Nazan Şoray dünyaya geldikten sonra anne babası arasındaki geçimsizlik üst noktalara ulaşmıştı ve Nazan Şoray 5 yaşındayken çift boşanma kararı aldı. Ablası Türkan Şoray ile birlikte annesinde kalan Nazan Şoray boşanma sonrası Karagümrük'teki Sarmaşık Sokak'a taşındılar. Annesi tekstil fabrikasında çalıştığı için ve Nazan Şoray küçük olduğu için gündüzleri Edirnekapı'daki kimsesizler yurdunda kaldı. Annesi daha sonraları ikinci bir evlilik yaptı.
İlkokulu Şişli'de yatılı olarak okudu. 14 yaşında film artisti oldu. Oyunculuğa annesi Meliha Şoray'ın ısrarıyla başlayan Nazan Şoray, daha sonra sinemayı bırakıp şarkıcılığa ise kendi kararıyla geçiş yapmıştır. Birçok filmde küçük yaşta rol alan Nazan Şoray toplam 39 filmde oynamıştır.
Müzik kariyerindeki ilk çıkışını 1978 yılında Selami Şahin bestesi "Sana Merhaba Dedim"le yaptı. Daha sonra 1980 Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile ünlendi.
ABD'nin Miami kentinde bir evi ve Londra'da küçük bir evi var
2009 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda 'Üvey Karım' adlı komedi oyununda bir sezon rol aldı.
ALBÜMLERİ
1981 - Teselliye Sen Gerek
1984 - Dünyanın Sekizinci Harikası
1991 - Naz Dudaklım
1994 - Deli Rüya
45'LİKLERİ:
1976 - Yalnızlık
1978 - Merhaba Dedim
1980 - Hal Hal
2011 - Mültecin Olayım
Filmleri:
1984 - Balayı
1981 - Acı Günler
1975 - Kazıma Ne Lazım
1972 - Yirmi Yıl Sonra
1971 - Vurguncular
1971 - Şahinler Diyarı
1971 - Katil Kim
1971 - Newyorklu Kız
1971 - Afacan Küçük Serseri
1971 - Kirli Eller
1970 - Anadolu Kini
1970 - Aşk Sürgünü
1970 - On Kadına Bir Erkek
1970 - Ölüm Pazarı
1970 - Kan Ve Kurşun
1970 - Kaderim
1970 - Yazı Mı Tura Mı
1970 - Kaderin Oyunu
1970 - Kan Kusturacağım
1970 - Öldürmeye Yeminliyim
1970 - Babaların Günahı
1970 - Amber
1970 - ölüm Pazarı
1969 - Yuvasızlar
1969 - Söyleyin Anama Ağlamasın
1969 - Yaşayan Hatıralar
1969 - Allı Gelin
1969 - Cezaları Ölümdü
1969 - Mihracenin Gözdesi
1969 - Garibin Mezarını Taştan Oyun
1969 - Dönüşü Olmayan Yol
1969 - Dost Hançeri
1969 - Kapıcının Kızı
1969 - Yuvasızlar
1969 - Sevdalı Gelin
1968 - Cesur Yabancı
1968 - Yedi Köyün Zeynebi
1968 - Azize
1968 - Yakılacak Kitap
Tiyatro:
2009 - Üvey Karım