NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
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NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları

Türkiye, Oruç Reis gemisi için denizcilikte uyarı notu olarak da bilinen yeni bir NAVTEX ilan etti. Peki, NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları nelerdir? NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor?

NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
11.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:41

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran sismik arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye, Oruç Reis gemisi için denizcilikte uyarı notu olarak da bilinen yeni bir NAVTEX ilan etti. Yaşanan gelişme üzerine NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor, NAVTEX ilan etmek ne demek, NAVTEX mesaj kodları konuları araştırıldı.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılıyor.

Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında da mesaj veriliyor.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri de NAVTEX üzerinden, yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak söz konusu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda ulunuyor.

Denizde yaklaşık 370 km (200 deniz mili) açıklıktaki gemiler arasında düşük maliyetli, basit ve otomatik bir iletişim sağlamak için geliştirilen NAVTEX, 1 Ağustos 1993'de imzalanan SOLAS Konvansiyonu ile belirli gemi sınıfları için zorunlu kılındı.

NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak, birçok bölgede ayrıca yerel dille yayımlanıyor. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar mesaj gönderilmesi mümkün.

Türkiye'de İstanbul, Samsun, İzmir ve Antalya'da toplam dört NAVTEX istasyonu bulunuyor.

Dört istasyon da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yönetiliyor.

NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Tatbikat gibi durumlarda bilgilendirme amacıyla ülkelerin kullandığı NAVTEX ilanı, Türkiye tarafından sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetleri için yapıldı.

NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları

NAVTEX MESAJ KODLARI

Cihaz yayın için Binary kodlama sistemini kullanıyor ve bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

B2 karakterinin içerdiği yayın türlerine örnekler:

A: Seyir Uyarıları

B: Hava Uyarıları (Fırtına Uyarı Raporları)

C: Buz Raporları (Buzullara yakın denizler için)

D: Arama ve Kurtarma Raporları

E: Hava tahmin Raporları

F: Pilot Servisleri

G: DECCA Mesajları

H: LORAN Mesajları

I: OMEGA Mesajları (Omega Mesajları artık kullanılmamaktadır.)

J: SATNAV Mesajları

K: Diğer elektronik sistem mesajları

L: Seyir Uyarıları (A mesaj tipine ek olarak yayın yapılır.)

V: Balıkçılara Duyurular (Amerika'da kullanılmaktadır.- Aktif değildir.)

W: Çevresel Uyarılar (Amerika'da kullanılmaktadır.- Aktif değildir.)

X: Boş Mesaj

Y: Özel Servisler (IMO tarafından belirlenir.)

Z: Yayın yapılacak mesaj olmadığını belirtir.

Bu mesaj türlerinden A, B, D ve L mesajları engellenemez.

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Haber Yorumları (1)
HASAN: Oy alma derdinde.Secim ayaklari
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