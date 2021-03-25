Naturelgaz halka arz kodu nedir? naturel gaz halka arz oransal mı?

Naturelgaz halka arz ediliyor. Naturelgaz'ın halka arzı kapsamında 25-26 Mart'ta hisse başına 8,50 TL fiyatla talep toplanacak. Peki, Naturelgaz halka arz kodu nedir? naturel gaz halka arz oransal mı?

Naturelgaz halka arz ediliyor. Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş payları 25-26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sabit Fiyat Yöntemi ile Talep Toplama süreciyle birlikte halka arz ediliyor.

NATURELGAZ HALKA ARZ KODU NEDİR?

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, enerji sektöründe yılın ilk halka arzına hazırlandı. Şirket, 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 TL fiyat ile talep toplayacak olan, geçen yıl net kârını 2 kat artırarak 90,2 milyon liraya çıkarmıştı.

Şirketin genel müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin önemli bir kısmının tesis ve ekipman yatırımları için kullanılacağını belirterek, "Bu da bize ilave kapasite sağlayacak. Diğer bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak" dedi.

Naturelgaz halka arz kodu: NTGAZ

NATURELGAZ HALKA ARZ ORANSAL MI?



Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzın şirketin hedeflerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

'Başarılı bir şirketiz. Özellikle CNG'de Türkiye'de satış hacmi bakımından lideriz ve Avrupa'nın tek noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız.

Halka arzdan elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve oto CNG tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stoklama ve taşıma ekipmanları alımlarının finansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG istasyon sayısını artırmayı ve kuyu CNG operasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Yine bu gelirler ile inorganik büyüme fırsatlarını ve işletme giderlerini finanse etmeyi planlıyoruz.'

Halka Arza İlişkin Bilgiler

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 25-26 Mart 2021 tarihlerinde (2 gün) yapılacaktır.

Naturelgaz'ın mevcut ortaklarının sahip olduğu 16.382.231-TL nominal değerli ortak satışı ve 14.981.406 –TL nominal değerli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %27,28 olacaktır.

Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz miktarının %2,73'üne denk gelen ve mevcut ortakların sahip olduğu 3.136.363-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Naturelgaz'ın halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 34.500.000-TL'ye halka açıklık oranı %30,01'e ulaşacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle ek satıştan elde edilen fonun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılması planlanmaktadır.

Halka arzda sabit fiyat ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat Naturelgaz için 850 milyon TL piyasa değerine karşılık gelmektedir.

Halka arz edilecek 31.363.637-TL nominal değerli payların:

%60,0'lık kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a (18.818.182-TL adet pay)

%30,0'luk kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a (9.409.091-TL adet pay)

%10,0'luk kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a (3.136.364-TL adet pay) tahsis edilmiştir.

Ortakların (payların borsada işlem görmesini takiben) 180 gün boyunca pay (BİAŞ'ta ve BİAŞ dışında) satmama taahhüdü bulunmaktadır.

Talep Toplamaya İlişkin Bilgiler

Paylar "Sabit Fiyat" yöntemi ile satılacaktır.

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'dır.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir), TL DİBS, Döviz (USD, Avro, Sterlin), Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilenler), Hisse Senedi Fonu, Değişken Fon, Pay (BİST 30'da yer alan paylar), Borçlanma Araçları Fonu.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları), Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini), TL Vadeli Mevduat, Döviz Vadeli Mevduat - (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini).

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş.'nin önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Vakıf Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket'e ve Halka Arz Edenler'e verecektir. Şirket ve Halka Arz Edenler, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye bildirecektir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın talep bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aşağıda gösterilmektedir:

Teminat tutarı = Talep bedeli/ Teminat katsayısı ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı