"Nato Zirvesi Sonrası Karadeniz'deki Gerginlik Rastlantı Değil"

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler "NATO Zirvesi Sonrası Karadeniz'deki Gerginlik Rastlantı Değil" İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyemiz Dr. Öğr.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler "NATO Zirvesi Sonrası Karadeniz'deki Gerginlik Rastlantı Değil" İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Barış Adıbelli, NATO zirvesi sonrası Rusya ile İngiltere savaş gemileri arasında Karadeniz'de yaşanan gerginlik ve bölgenin geleceği hakkında görüş bildirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Barış Adıbelli, Karadeniz'deki Rusya - İngiltere gerginliğini yorumladı.

Türkiye'nin de katıldığı NATO Zirvesi ile bu zirve sonrasında Rusya'nın bir İngiliz gemisine uyarı ateşi açmasıyla başlayan gerginliğin rastlantı olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Barış Adıbelli, "İngiliz gemisi NATO görevi için o bölgede ve Rusya da Ukrayna ile yaşadığı gerginliklerle beraber son NATO zirvesinin Rusya gündemiyle toplanmasının sonucunda Karadeniz konusunda çok hassas. Bu hassasiyetin geçmişi 107 yıl önceye Osmanlı'nın egemenliğindeki Boğazlar'dan geçen ve iki geminin Sivastopol limanını bombalamasına dayanıyor. Hatırlanacağı üzere bu olayın sonucunda Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na girmişti. Bu nedenle de İngiliz gemisinin karasularına girdiğini iddia eden Rusya, yakın zamanda Ukrayna ile anlaşma imzalayan İngiltere'yi de haddini aşmakla suçluyor. Türkiye için de kıyısı olduğu Karadeniz'deki gelişmeler oldukça önemli" dedi.

İngiltere'nin ise son yıllarda dünya siyasetindeki ağırlığı artırmaya çabaladığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Adıbelli, "Her ne kadar İngiltere kendisine saldırılmadığını söylese de diplomatik soruşturmaların olması bu durumun pek de böyle olmadığının göstergesi. İngiltere geçtiğimiz günlerde Güney Çin Denizi'ne de uçak gemisi göndererek bir takım kışkırtıcı sayılabilecek eylemlerin içinde yer alıyor. Bu adımların İngiltere için tehlikeli olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Rusya hem de Çin'i karşınıza almak kolay değildir.

"RUSYA GERGİNLİĞİ FIRSATA ÇEVİRDİ"

İki ülke arasındaki sürecin diplomatik bir protesto ile kapanacağını düşündüğünü söyleyen Adıbelli, sürecin bundan sonraki kısmını "Kırım ve diğer konularda Rusya'nın kırmızı çizgilerinin keskinleştiğini ve bu konularda müzakereye dahi yanaşmayacağını anlıyoruz. İngiltere bir Karadeniz ülkesi olmadığından Rusya'ya meydan okuyabilmesi zor. Rusya bu konudaki gerginliği kendi lehine diplomatik bir fırsata çevirmişe benziyor. İngiltere ise bir bakıma NATO'nun burada olacağının mesajını vermişe benziyor" ifadeleriyle yorumladı.

Öte yandan Dr. Öğretim Üyesi Barış Adıbelli, TRT Haber'in Satır Başı programına konuk olarak benzer görüşlerini canlı yayında da ifade etti.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 02 Temmuz 2021, Cuma/ 33 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre