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NATO uçakları Kuzey Makedonya semalarında

AA / Umeys Sulejman - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki havaalanında, NATO'nun ülkedeki misyonu tarafından Kuzey Makedonya hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki havaalanında, NATO'nun ülkedeki misyonu tarafından Kuzey Makedonya hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamındaki uçuşlara NATO'nun Awacs sistemi ve F-16 uçakları katıldı. Etkinliğe, Kuzey Makedonyalı üst düzey temsilciler, NATO temsilcileri ve diğer davetliler katıldı. Bu kapsamda, Kuzey Makedonya'nın hava sahası resmi olarak NATO'nun hava devriye sistemine dahil oldu. Kuzey Makedonya, 2020 yılı Mart ayında NATO'nun 30. üyesi olmuştu.

NATO uçakları Kuzey Makedonya semalarında

NATO uçakları Kuzey Makedonya semalarında

NATO uçakları Kuzey Makedonya semalarında

AA / Umeys Sulejman - Son Dakika Haberleri

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